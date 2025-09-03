Froome proche de la mort, une grave blessure au cœur détectée lors de l'opération

Le cycliste, gravement blessé à la suite d'une chute il y a quelques jours, aurait pu laisser la vie sur la table d'opération.

Christopher Froome n'est pas passé loin de la mort. Victime d'un grave accident lors d'un entraînement dans le sud de la France qui lui a causé "un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture vertébrale lombaire" (il a percuté un panneau à plus de 48 km/h), le Britannique a du passer sur la table d'opération pour y subir une intervention chirurgicale.

Mais si l'intervention s'est bien passée, cette dernière aurait pu avoir une issue dramatique selon les mots de sa femme, Michelle. Celle qui partage sa vie depuis 11 ans a expliqué que le cycliste, quadruple vainqueur du Tour de France, avait également subi une grave crise cardiaque, qui a été détectée lors de l'opération chirurgicale. Elle a indiqué à la télé que son mari " a de la chance d'être en vie ", et a partagé avec "The Times" que les médecins ont détecté que Froome souffrait d'une rupture péricardique, une blessure dans laquelle le sac entourant le cœur se déchire .

"Les blessures étaient évidemment bien plus graves que quelques fractures. Il va bien, mais la convalescence sera longue. Il ne pourra pas faire de vélo pendant un certain temps. Chris est heureux que vous partagiez cela, car les gens ont besoin de comprendre ce qu'il traverse". Un énorme coup dur pour le cycliste qui avait déjà subi une grave blessure il y a quelques années, l'empêchant de retrouver son meilleur niveau.