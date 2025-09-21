DIRECT. Championnats du monde de cyclisme : Evenpoel supersonique, Pogacar déjà distancé, le chrono

Les Championnats du monde de cyclisme débutent ce dimanche 21 septembre à Kigali, au Rwanda, avec l'épreuve du contre-la-montre individuel, annoncée comme un duel entre Pogacar et Evenepoel.

16:22 - Armirail en souffrance Bruno Armirail est déjà entamé par l'effort après 20 km et compte près d'une minute de retard sur le temps de Del Toro

16:17 - EVENPOEL EPOUSTOUFLANT 44 secondes d'avance de Remco Evenpoel sur le meilleur temps au premier intermédiaire (Isaac Del Toro) et une seconde plus sur Pogacar. C'est une performance incroyable du Belge dans ce premier quart de la course

16:15 - J'étais nul Paul Seixas est extrêment deçu de sa performance aujourd'hui comme il a avoué au micro de France TV "'J'étais là pour apprendre, mais aussi à apprendre à gérer un chrono plus long. C'est un échec. Mes jambes n'étaient pas là. Forcément je suis deçu de ma performance mais je ne m'arrête pas là. J'ai mes valeurs sur mon compteur, je sais très bien que j'étais nul. C'est une déception"

16:12 - Pogacar bien parti ! Tadej Pogacar est bien parti avec une seule seconde de retard sur Isaac Del Toro au premier passage intermédiaire

16:09 - Seixas cinquième C'est terminé pour Paul Seixas. Le Français finit à 1'38" de leader Ilan Van Wilder et occupe la cinquième place provisoire

16:06 - Luke Plapp deuxième provisoire L'Australien finit sa course avec 29 secondes de retard sur Ilan Van Wilder, il est pour le moment deuxième

16:02 - Seixas, cinquième au passage n°3 Paul Seixas vient de passer le passage intermédiaire n°3 avec plus d'une minute de retard sur le leader. Il est actuellement cinquième, un top 10 serait déjà un miracle.

16:00 - Evenpoel, le dernier lancé C'est parti pour le dernier coureur engagé et non des moindres, Remco Evenpoel, le champion du monde l'épreuve

15:58 - C'est parti pour Pogacar ! Le slovène entame son contre la montre, c'est le grand favori de cette épreuve avec Evenpoel.

15:53 - Armirail est parti ! Le champion de France du contre la montre est lancé. Le nouveau coureur de Jumbo Visma aura sans doute un grand coup à jouer, et pourquoi pas titiller Evenpoel et Pogacar

15:51 - Leonard finit fort C'est le Canadien Michael Leonard qui devient le leader provisoire de cette course. Il devance Vermeersch d'une minute et dix secondes (53 min 39 sec)

15:46 - Plapp n'est pas dans un bon jour Luke Plapp compte 33 secondes de retard sur Florian Vermeersch au passage du second intermédiaire, ce n'est sans doute pas la journée de l'Australien

15:44 - Evenpoel commence l'échauffement Remco Evenpoel qui s'élancera en dernier coureur dans un quart d'heure commence son échauffement à côté du podium de départ

15:38 - Autour d'Isaac Del Toro Le jeune phénomène mexicain est lancé à son tour. Pour rappel, le pensionnaire d'UAE Emirates a gagné 13 courses dans le circuit UCI cette année