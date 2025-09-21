DIRECT. Mondiaux de cyclisme : un duel dantesque entre Pogacar et Evenepoel sur le chrono, la course

Les Championnats du monde de cyclisme débutent ce dimanche 21 septembre à Kigali, au Rwanda, avec l'épreuve du contre-la-montre individuel, annoncée comme un duel entre Pogacar et Evenepoel.

Une entrée en matière sur un contre la montre qui a déjà des allures de choc des titans. Le tenant du titre Remco Evenepoel remet son maillot arc-en-ciel en jeu, face à un Tadej Pogacar plus ambitieux que jamais. Le Slovène, double vainqueur du Tour de France, a multiplié les séances spécifiques sur son vélo de chrono pour se donner les moyens de détrôner le champion olympique et mondial en titre. De son côté, Evenepoel affiche une sérénité presque déconcertante à quelques jours d'un parcours exigeant, tracé en altitude. Les deux hommes, arrivés souriants dans la capitale rwandaise, savent qu'ils seront les centres d'attention ce dimanche. L'affrontement promet d'être intense, tant par le niveau des protagonistes que par la symbolique d'un duel qui pourrait marquer l'histoire récente du cyclisme.

Un Pogacar requinqué

Tadej Pogacar aborde ce rendez-vous planétaire avec l'envie de marquer son territoire sur un terrain où Evenepoel règne sans partage depuis deux ans. " J'ai eu pas mal d'entraînements sur le vélo de contre-la-montre. Plus que d'habitude. J'ai toujours aimé cet exercice mais il faut être dans une super journée pour faire un résultat ", a confié le Slovène en amont de son voyage au Rwanda. Installé à Monaco, il a choisi de privilégier la qualité de ses sessions plutôt qu'un nouveau stage en altitude. " Un camp d'entraînement en altitude aurait aidé, mais je ne pouvais pas mettre un autre gros bloc d'entraînement dans mon emploi du temps ", a-t-il expliqué. Sa stratégie est claire, arriver frais, concentré, et prêt à livrer bataille face à l'un des plus grands spécialistes de la discipline.

Evenepoel, maître des chronos et prétendant au triplé

Champion du monde et champion olympique en titre du chrono, Remco Evenepoel n'a aucune intention de céder son trône. Bien que marqué par son abandon sur le Tour de France au Tourmalet, le Belge a rebondi en remportant une étape du Tour de Grande-Bretagne. Avant de s'envoler pour Kigali, il a tenu à envoyer un message à son rival slovène : " Il a raison de vouloir essayer de me battre. C'est bien qu'il soit là. Le parcours est assez dur, et j'accepte ce challenge ", a-t-il lancé. Conscient de la densité de son calendrier avec les Mondiaux, puis Championnats d'Europe dès le 1er octobre, Evenepoel balaie les inquiétudes : " C'est vrai, mais j'ai fait ce choix cet hiver, je m'y suis donc préparé ! " Sa confiance, alliée à son explosivité sur les efforts longs, fait de lui l'homme à battre.

Kigali, théâtre d'un duel d'altitude

Le contre-la-montre rwandais ne sera pas qu'une bataille de puissance , l'altitude et le profil exigeant du parcours (40,6km avec trois montées à plus de 5%) ajouteront une dimension tactique. Pogacar, adepte des terrains accidentés, pourrait y trouver un terrain favorable, à condition d'être " dans un bon jour ", comme il le reconnaît lui-même. De son côté, Evenepoel, réputé pour son sens du rythme et sa gestion millimétrée de l'effort, sait que chaque seconde comptera. Les arrivées des deux champions dans la capitale ont confirmé la tension palpable autour de cet affrontement. Si d'autres outsiders peuvent espérer accrocher le podium, le duel Pogacar–Evenepoel s'impose déjà comme l'axe central d'une journée qui pourrait offrir un duel à distance très emballant.



Derrière ce duel au sommet, les couleurs françaises ne seront pas absentes. Bruno Armirail, actuel champion de France du chrono, incarne la régularité et la solidité. À ses côtés, le jeune Paul Seixas, champion du monde juniors en titre, fait ses débuts dans la cour des grands. Pour le staff tricolore, cette double présence représente à la fois une garantie d'expérience et une promesse d'avenir. Armirail tentera de confirmer son statut d'homme fiable, tandis que Seixas, par sa fraîcheur et son audace, pourrait créer la surprise. Mais vous l'avez compris, il serait difficile d'imaginer que le titre mondial de chrono pourrait échapper à l'un des deux grands favoris: Pogacar ou Evenpoel.

A quelle heure débutera la course ?

Le premier départ de ce contre la montre aura lieu à 13h45 ce dimanche à Kigali.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la course ?

Le contre-la-montre masculin sera à suivre en direct sur sur Eurosport 1 à partir de 13h45 et sur France 3 dès 14h50.

Quelle diffusion streaming pour la course ?

Vous pouvez suivre la course en streaming sur la plateforme France TV (pour les abonnés)

Les différentes côtes

Tadej Pogacar est légèrement favori de cette course chez les bookmakers, juste devant Evenepoel

Betclic: Pogacar 1,70 / Evenepoel 2,20 / Jay Vine 6,50

Unibet: Pogacar 1,85 / Evenepoel 2,30 / Jay Vine 4,50

Winamax: Pogacar 1,75 / Evenepoel 2,50 / Jay Vine 5,00