"Il se rappelle qu'il faut payer les factures" : la fiancée de Pogacar se confie comme rarement

Le Slovène, présent au Rwanda pour les championnats du monde, est un homme comme tout le monde...

Tadej Pogacar vise un deuxième sacre consécutif au championnat du monde de cyclisme au Rwanda ce dimanche. Mais sa forme n'est pas au top à l'image de son échec lors du chrono avec l'écrasante victoire de Remco Evenepoel. Pourtant, le Slovène reste serein comme sa compagne et fiancée aime le rappeler. La coureuse de la formation AG Insurance-Soudal a notamment évoqué sa relation avec Tadej Pogacar. "J'aimerais beaucoup être aussi stress-free (détendue) que lui. C'est lui qui dit toujours que tout ira bien, que tout va s'arranger, alors que moi je suis parfois celle qui, tard le soir, reste éveillée en pensant à ce qu'il faut faire le lendemain" a-t-elle confié.

"Je pense qu'on se complète bien et qu'on se ressemble de plus en plus" assure la jeune femme de 28 ans. "Maintenant Tadej se rappelle aussi parfois qu'il faut payer les factures à temps ou au fait que les choses du frigo vont se périmer si on nous coupe l'électricité" ironise Urska Zigart