VIDEO. Favorite des Mondiaux, Pauline Ferrand-Prévot a déjà été championne du monde sur route

La Française, triomphante sur le Tour de France il y a quelques semaines, espère obtenir un nouveau sacre mondial.

Pauline Ferrand-Prévot est l'une des cyclistes les plus polyvalentes et accomplies de sa génération. Née le 10 février 1992 à Reims, elle s'est rapidement imposée sur la scène internationale grâce à son talent sur plusieurs disciplines du cyclisme. Dès ses débuts, elle montre une incroyable capacité sur route, en VTT et en cyclo-cross. Un véritable exploit que peu d'athlètes ont réussi à accomplir.

En 2014, à seulement 19 ans, elle devient championne du monde sur route chez les élites, marquant le début d'une carrière exceptionnelle. Cette victoire historique faisait d'elle la première Française à remporter le titre mondial sur route depuis plus de 30 ans et Jeannie Longo. La course, disputée sur le circuit de Copenhague au Danemark, était un défi de taille pour la jeune cycliste. Pauline Ferrand Prévot s'est distinguée à cette époque par son intelligence tactique et sa force impressionnante, restant toujours bien placée dans le peloton et profitant des moments clés pour se lancer à l'offensive. Dans les derniers kilomètres, elle fait preuve d'une belle détermination, réussissant à suivre les attaques et à s'imposer lors d'un sprint final face à ses rivales.

Mais comme vous le savez certainement, les titres de "PFP" ne s'arrêtent pas là, accumulant ensuite les titres sur VTT et cyclo-cross, démontrant encore une fois son niveau Son palmarès inclut notamment plusieurs championnats d'Europe, mondiaux et nationaux, ainsi que des victoires dans des courses prestigieuses comme La Flèche Wallonne ou les manches de la Coupe du Monde VTT. Le sommet de sa carrière en VTT est également arrivé en 2024 lors de son titre sur les JO de Paris. Un an plus tard, elle décida de se relancer sur route avec comme objectif de remporter le Tour de France. Ce qu'elle fera de la plus belle des manières après avoir gagné Paris Roubaix dès sa première participation plus tôt dans la saison.