Championnats du monde de cyclisme : "Un parcours qui me correspond"... en quête d'un deuxième sacre, Ferrand-Prévot optimiste !

Après avoir remporté le Tour de France Femmes en 2025, Pauline Ferrand-Prévot vise un deuxième sacre mondial sur route ce samedi 27 septembre à Kigali, au Rwanda.

Moins de deux mois après sa victoire sur le Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot vise le titre mondial sur route ce samedi 27 septembre, le deuxième de sa carrière après 2014. Alors qu'elle n'avait initialement pas prévue de se rendre au Rwanda pour prendre part au Mondial, "PFP" a surpris tout son monde fin août en annonçant sa venue. À Kigali, la Française aura fort à faire avec un parcours dantesque et 11 boucles de 15 kilomètres. Après la reconnaissance mercredi, la vainqueur du Tour de France était optimiste : "On peut voir que ça va être vraiment difficile, mais je m'attendais à des bosses un peu plus longues, pour être honnête. Là, c'est vraiment un circuit punchy, en ville, avec pas mal de virages. Et il y a deux bosses majeures qui vont être très dures, mais il faut quand même avoir de la puissance. Ça me fait penser un peu au Tour des Flandres, par exemple. Il va falloir de l'énergie, de la force jusqu'au bout". Néanmoins, elle a souligné la longueur du parcours qui peut être un piège : "Ce qui va être aussi difficile, c'est le nombre de kilomètres : 11 tours, donc un peu plus de 160 kilomètres, à force, ces deux bosses vont faire vraiment mal. Je suis donc assez surprise du circuit, mais en bien, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je pense qu'il me correspond assez bien".

Des conditions climatiques compliquées

Au Rwanda, les conditions météorologiques varient énormément, mettant les organismes à rude épreuve. Face aux médias, "PFP" a confié ne pas tenir compte des variations : "Pour l'instant, c'est assez linéaire, mais je n'ai pas non plus encore poussé mon organisme à fond. J'ai fait quelques intensités et ç'a été plutôt bien. Pour ma part, après mon stage de trois semaines en altitude, je ne souffre pas de l'altitude ou d'autre chose, je me porte plutôt bien. Je pense que mon organisme est habitué à faire des efforts en altitude. Il y aura peut-être des variations samedi mais ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler".

Sélectionneur tricolore, Paul Brousse a partagé son inquiétude de son côté, à propos des changements de températures : "Depuis notre arrivée ici, on assiste à des variations physiques chaque jour chez toutes les filles. En clair, notre décision sur la façon de courir sera prise au tout moment. Compte tenu de l'environnement, de l'altitude, du climat particulier, de l'humidité, on va s'adapter".

Sept Françaises au départ

À Kigali, la France part en pôle position. Hormis Paulien Ferrand-Prévot qui fait figure de favorite, Maëva Squiban, révélation du dernier Tour de France sera présente, tout comme Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, la championne de France Marie Le Net, Léa Curinier et Evita Muzic. Une sélection de grande qualité qui pourra nourrir de grands objectifs dans le futur selon "PFP" : "Cette équipe peut perdurer dans les années. Donc c'est important pour moi de construire un bon noyau pour le futur parce qu'il y a quand même des grands noms dans cette équipe". Et pourquoi pas commencer dès ce samedi 27 septembre ?

À quelle heure débute la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme ?

Le départ réel de la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme sera donné ce samedi 27 septembre à 12h03. L'arrivée est prévue aux alentours de 16h45.

Sur quelle chaîne regarder la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme ?

Détenteur des droits TV des Mondiaux de cyclisme sur route, Eurosport 1 diffusera la course en intégralité. Elle sera également retransmise en clair sur France Télévisions à partir de 13h35.

Comment suivre la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur France.tv.

Quel est le parcours de la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme ?

© Capture d'écran

Au Rwanda, les cyclistes ont rendez-vous avec un parcours que certains qualifient comme "le plus dur de l'histoire". De leur côté, les femmes parcourront 11 tours d'une boucle de 15,1 km avec deux côtes répertoriées, (le premier tour ne fera que 13,6 km), pour un total de 164,6 km. Entre le départ et l'arrivée au Convention Centre de Kigali, les dénivelés seront impressionnants. Au total, il y aura 3 350 m de dénivelé positif pour les femmes.

Quelles sont les favorites de la course en ligne femmes des Championnats du monde de cyclisme ?

La bataille s'annonce âpre pour venir décrocher le titre mondial à Kigali, samedi. Sacrée au Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot se présente au Rwanda comme la grande favorite. Après son abandon lors de la première étape de la Grande Boucle, la Suissesse Marlen Reusser voudra prendre sa revanche, tout comme Demi Vollering, frustrée de sa deuxième place. Parmi les principales outsiders, on retrouve Kim Le Court, Elisa Longo Borghini, Anna van der Breggen, Katarzyna Niewadoma ou Liane Lippert. Double tenante du titre, la Belge Lotte Kopecky n'est pas présente au Rwanda, ni Marianne Vos.