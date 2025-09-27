Championnats du monde de cyclisme : désillusion pour Ferrand-Prévot, Vallières championne du Monde surprise, le résumé

Pas de second sacre mondial sur route pour Pauline Ferrand-Prévot ! Prise dans l'avant-dernière boucle à Kigali, "PFP" n'a pas pu empêcher Magdeleine Vallières de remporter le titre mondial de la course en ligne ce samedi au Rwanda.

17:15 - PFP : "Pas la plus forte aujourd'hui" Pauline Ferrand-Prévot au micro d'Eurosport : "C'est vrai qu'on s'est pas mal marquées. J'attendais que Demi (Vollering) attaque, elle attendait que j'attaque. Et puis c'est vrai qu'on a laissé partir un coup. C'est souvent le cas dans les Championnats du monde. C'est plus une course tactique qu'une course physique. Ceci dit, je n'étais pas la plus forte aujourd'hui, sur les pavés je manquais vraiment de puissance. Autant dans la partie raide, je sentais que ça allait bien et que j'étais capable suivre les meilleures, autant dans les pavés, c'est vrai que c'était plus dur pour moi"

17:10 - "Pauline était très bien" Juliette Labous au micro de France Télévisions : "On était venus pour le titre, donc je pense qu'on peut vraiment être déçues. Les filles n'étaient pas forcément super bien dans l'équipe. (Pauline Ferrand-Prévot) se sentait bien. C'est juste sur les pavés, elle m'a dit qu'elle n'avait pas la force mais sinon elle était quand même très bien. La vraie erreur qu'on a faite, c'est de laisser trop d'écart sur l'échappée".

17:05 - "La chance était avec moi" Quelques secondes après son sacre, Magdeleine Vallières n'en revient toujours pas : "Je n'arrive pas à y croire, ça va prendre un peu de temps, c'est fou. C'était un rêve, mais il y a tellement de filles fortes. J'ai suivi les bons coups. Les jambes et la chance étaient avec moi aujourd'hui".

17:00 - Destin hors du commun Avant son titre mondial cet après-midi, Magdeleine Vallières ne comptait qu'une victoire pro, sur le Trofeo Palma 2024.

16:55 - Le Top 10 Voici le Top 10 de la Course en ligne Élite Femmes des Mondiaux de cyclisme : M.Vallières N.Fisher-Black M.Garcia E.Chabbey R.Markus A.Niedermaier D.Vollering K.Le Court M.Reusser K.Niewiadoma

16:49 - Ferrand-Prévot 16e ! Énorme déception pour Pauline Ferrand-Prévot ! Cet après-midi, la Française termine à la seizième place de la course en ligne Élite Femmes des championnats du monde de cyclisme.

16:46 - Fisher-Black devance Garcia Malgré un ultime effort, Mavi Garcia ne revient pas sur Niahm Fisher-Black. L'Espagnole termine 3e derrière la Néo-Zélandaise !

16:44 - Vallières sacrée ! Au terme d'une dernière ascension énorme, Magdeleine Vallières remporte le titre mondial de la course en ligne Élite Femmes.

16:41 - Le break est fait ! Magdeleine Vallieres va devenir championne du monde ! La Canadienne a creusé l'écart sur Mavi Garcia et Niahm Fisher-Black.

16:39 - Vailleres s'envole ! Magdeleine Vailleres a attaqué Fisher-Black et Garcia ! La Canadienne est seule en tête de la course !

16:38 - Explication finale ! Dernière ascension pour le trio de tête ! Mavi Garcia, Niahm Fisher-Black et Magdeleine Vailleres vont se disputer le titre mondial !

16:35 - Point sur les écarts ! Dernier point sur les écarts : En tête : Garcia, Fisher-Black et Vaillares

À 23 secondes : Chabbey, Markus

À 44 secondes : groupe Ferrand-Prévot

16:34 - Ferrand-Prévot accélère ! À six kilomètres de l'arrivée, Pauline Ferrand-Prévot accélère. Niewiadoma et Longo Borgini sont les seules à la suivre.

16:32 - Reusser lâchée ! Quelle course d'Elise Chabbey ! La Suissesse lâche sa compatriote Marlen Reusser et Kim Le Court !

16:31 - Une minute Une minute de retard pour Pauline Ferrand-Prévot à moins de sept kilomètres de l'arrivée !

16:29 - "Ça se regarde" En tête de course, les coureuses se regardent pour prendre les relais. Ça fait les affaires de Marlen Reusser, à sept kilomètres de l'arrivée.

16:28 - Trentaine de secondes À neuf kilomètres de l'arrivée, il y a une trentaine de secondes d'écart entre le groupe "PFP" et Marlen Reusser.

16:26 - "Le tout pour le tout" Dans un faux-plat montant, Pauline Ferrand-Prévot tente d'accélérer à 11 kilomètres de l'arrivée pour revenir sur la tête.

16:24 - Reusser à la chasse ! Partie seule, Marlen Reusser a fait son retour sur le groupe de poursuivantes, à 40 secondes de la tête. La Suissesse est déterminée à aller chercher un titre.

16:21 - Reusser surprend tout le monde Alors que les Françaises étaient mal placées, Marlen Reusser a profité pour porter une attaque foudroyante. 37" de retard sur le groupe de tête.

16:19 - Dernier tour ! La cloche est sonnée à Kigali ! Place au dernier tour dans cette course en ligne femmes des Mondiaux !

16:17 - Ferrand-Prévot est loin ! Voici un point sur les écarts : En tête: Mavi Garcia, Niamh Fisher-Black, Magdeleine Vallieres et Antonia Niedermaier

À 12": Ginia Caluori et Markus Riejanne

À 45": Evita Muzic et Mireia Benito

À 1'01": Barbara Malcotti, Noemi Ruegg, Ella Wyllie, Katrine Aalerud et Brodie Chapman

À 1'20": Groupe Pauline Ferrand-Prévot

16:15 - Inquiétude pour "PFP" Avec ce numéro de l'échappée, le peloton et Pauline Ferrand-Prévot sont à 1'30" de la tête de course.

16:10 - Un trio s'est détaché À vingt kilomètres de l'arrivée, Niamh Fisher-Black, Mavi Garcia et Magdeleine Vailleres sont en tête de la course.