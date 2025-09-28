Championnats du monde de cyclisme : Pogacar en grandissime favori dans sa quête de doublé mondial

Les championnats du monde de cyclisme se referment ce dimanche avec la course en ligne hommes où Pogacar s'avance en favori pour le doublé. Les Tricolores auront leurs cartes à jouer.

Qui aura les armes pour battre Pogacar sur un des circuits "les plus vallonnés de ces dernières années" selon les dires du champion du monde en titre slovène ? Revanchard après un chrono manqué, le quadruple vainqueur du Tour de France avait été humilié par Evenepoel qui avait réussi à le dépasser sur le contre-la-montre. Aujourd'hui, Pogacar a l'occasion de prendre sa revanche et asseoir un peu plus sa domination sur le cyclisme mondial. Face à lui, la concurrence reste relativement légère, emmenée par Remco Evenepoel, particulièrement en jambes dans ces Mondiaux et qui a droit de rêver d'un deuxième titre mondial trois ans après son premier. Isaac Del Toro, qui sort d'une deuxième place sur le Giro affiche aussi une belle forme. Ayuso, Carapaz ou encore Healy s'avancent comme véritables outsiders de cette course de quasiment 270 kilomètres et 5475 mètres de dénivelé.

Côté Français, Julian Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021 comptera évidemment sur son punch pour faire la différence même s'il n'a plus les mêmes cannes que les années précédentes. La jeune pépite tricolore Paul Seixas tentera de créer une immense surprise du haut de ses 19 ans. L'equipe de France compte globalement des coureurs qui affectionnent ce genre de profil de course avec notamment Valentin Paret-Peintre, Valentin Madouas ou encore Louis Barré qui auront leurs cartes à jouer.

Sur quelle chaîne regarder la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

La course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme est à retrouver sur Eurosport dès 9h30 et sur France 3 à partir de 12h55.

Où se disputent les Mondiaux de cyclisme ?

Les Mondiaux de cyclisme se disputent pour la première fois de l'histoire en Afrique, au Rwanda. Les coureurs arpenteront une boucle dans Kigali, la capitale du pays.

Qui sont les favoris de la course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme ?

Tadej Pogacar fait figure d'immense favori bien que Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Tom Pidcock ou encore Richard Carapaz lorgneront sur le titre mondial.