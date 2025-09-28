DIRECT. Championnats du monde de cyclisme : Pogacar sans rival, Seixas et les Tricolores en embuscade, la course

Les championnats du monde de cyclisme se referment ce dimanche avec la course en ligne hommes où Pogacar s'avance en favori pour le doublé. Les Tricolores auront leurs cartes à jouer.

13:40 - Un duo de tête (10kms) Ils ne sont plus que deux à l'avant de la course, Oliveira a été lâché dans cette échappée. Le Français Bernard, en jambes aujourd'hui, et Foldager ouvrent la route.

13:38 - L'Italie en difficulté (106kms) Deux coureur italiens ont lâché dans cette ascension du Mont Kigali, Sobrero et Fortunato. Ciccone est toujours bien présent dans le peloton.

13:36 - A l'assaut du Mont Kigali (108kms) Après avoir porté une dernière accélération en tête de peloton, Vermeersch s'écarte, lui qui a largement travaillé pour son leader Evenepoel aujourd'hui. Pogacar est bien placé en tête d'un peloton qui pointe à 1'37" de retard sur le trio de tête emmené par Julien Bernard.

13:35 - Quelle est la formation la plus représentée dans ces championnats du monde ? Dans la liste de départ pour cette course en ligne hommes des Mondiaux de cyclisme, la UAE Team Emirates-XRG est celle qui compte le plus de coureurs (11). Elle devance d'une courte tête la Soudal (10) d'Evenepoel ou la Lidl Trek (10) de Skjelmose.

13:28 - A l'approche du Mont Kigali (112kms) La plus grosse difficulté du jour va se présenter devant les coureurs d'ici quelques kilomètres, le Mont Kigali (5,9kms à 6,7%). Les favoris du jour vont-ils attaquer à 100 kilomètres de l'arrivée ?

13:19 - Hécatombe d'abandons (119kms) Depuis le début de cette course, pas moins de 53 coureurs ont abandonné. Parmi eux, deux Français, Alaphilippe et Barré.

13:12 - Un trio de tête (123kms) Huising a été distancé à son tour par les hommes de tête qui ne sont plus que trois : le tricolore Bernard, Foldager et Oliveira. Le peloton présente 1'43" de retard.

13:11 - Cassure dans l'échappée (124kms) L'échappée n'est désormais composée que de quatre coureurs dont Julien Bernard. Garcia Pierna, Christen et Mayrhofer ont été piégés et pointent désormais à 17 secondes.

13:10 - Un petit pourcentage de finishers Historiquement, peu de coureurs terminent la course en ligne des championnats du monde. A titre d'exemple, l'année dernière, seulement 41% des athlètes engagés sur la liste de départ ont terminé la course. Cela reste plus qu'en 2023 où 26% étaient finishers, soit 51 coureurs sur les 195 partants !

13:04 - La mi-course (132kms) Les coureurs viennent de passer la mi-course alors que les échappés voient le peloton revenir à seulement 1'30". Sur les 10 dernières minutes de course, l'écart a chuté de 30 secondes.

13:00 - Julien Bernard, habitué des échappés Parmi les sept coureurs présents à l'avant de la course, Julien Bernard est celui qui a parcouru le plus de kilomètres au sein des échappés cette saison (1042 kilomètres). Il devance Raul Garcia Pierna (920 kilomètres) et Fabio Christen (554 kilomètres).

12:55 - Plus de 42km/h de moyenne (137kms) Depuis le début de la course, lancée il y a un peu plus de trois heures, les coureurs affichent une moyenne de 42,1km/h de moyenne.

12:53 - Pogacar a perdu deux coéquipiers (138kms) A 138 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar a perdu deux coéquipiers depuis le début de la course, Kaka Primozic et Matevz Govekar. Matej Mohoric et Primoz Roglic sont toujours présents autour du quadruple vainqueur du Tour de France.

12:45 - Un point sur l'historique des titres La Belgique est le pays qui compte le plus de titres depuis la création des championnats du monde avec 27 titres. C'est largement plus que l'Italie (19 titres), deuxième. En troisième position, ce n'est pas les Pays-Bas ou l'Espagne mais bien la France, qui compte 10 titres, 13 deuxièmes places et 15 troisièmes places.

12:42 - L'écart se réduit légèrement (147km) A 147 kilomètres de l'arrivée, le peloton pointe à un peu plus de deux minutes sur les sept hommes de tête. Depuis deux tours de boucle, c'est Florian Vermeersch qui roule pour son leader de sélection, Remco Evenepoel.

12:35 - Les coureurs engagés avec le plus de victoires Dans la liste des engagés pour ces championnats du monde, Pogacar est le coureur qui a le plus signé de victoires cette saison (16). Il devance, de manière assez surprenante, Del Toro et ses 13 victoires. Sur le podium, Juan Ayuso (8 succès) précède Remco Evenepoel (7 victoires).

12:27 - Seixas le plus jeune de la course La jeune pépite tricolore Paul Seixas, prédit à un grand avenir, est le coureur le plus jeune du peloton aujourd'hui du haut de ses 19 ans et 4 jours. Il est le cadet de Jan Christen (21 ans et 94 jours) et Menno Huising (21 ans et 173 jours). A l'inverse, le coureur le plus âgé est Muradjan Khalmuratov (43 ans et 346 jours).

12:25 - Evenepoel retrouve le peloton (156km) Après une pause sanitaire, Remco Evenepoel est de retour au sein du peloton en compagnie de l'Italien Fausto Masnada.

12:20 - Trois champions du monde au départ Au départ de cette course en ligne hommes des championnats du monde de cyclisme, trois champions du monde sont au départ. Pogacar, titré l'année dernière et qui rêve d'un doublé, Remco Evenepoel, vainqueur en 2022, et le Tricolore Julian Alaphilippe, qui a abandonné en début de course, auréolé deux fois consécutivement en 2020 et 2021.

12:12 - Un profil terriblement vallonné Cette édition propose un profil ultra vallonné dans Kigali. Sur l'ensemble du parcours de 267,8 kilomètres, 212,1 kms sont des côtes ou des descentes. Il n'y a donc qu'un peu plus de 50 kilomètres de plat sur la totalité de la course.

12:07 - Alaphilippe a abandonné Pas bien dès le départ de la course après avoir été malade la nuit dernière, Julian Alaphilippe a abandonné à 217 kilomètres de l'arrivée. C'est donc une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe de France qui dispose tout de même de la carte Julien Bernard dans l'échappée.

12:03 - Un point sur la course Alors que cette course a débuté il y a plus de 2 heures, sept coureurs sont présents dans l'échappée dont un Français, Julien Bernard. La composition du groupe : Anders Foldager, Menno Huising, Raul Garcia Pierna, Yvo Oliveira, Fabio Christen, Marius Mayrhofer et Julien Bernard, donc. Cette échappée présente environ 2'30" d'avance sur un peloton emmené par les Slovènes de Pogacar et Roglic.