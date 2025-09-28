Thomas Voeckler : "C'est une boucherie"

Le sélectionneur de l'équipe de France, toujours le roi des tactiques, est conscient de la difficulté de la course.

Dans un entretien pour L'Equipe, Thomas Voeckler a affiché les ambitions de l'équipe de France, mais a également le parcours, totalement fou, balayant toutes tactiques. "Je suis convaincu qu'on va aller dans quelque chose d'une autre dimension, à part. Une épreuve de force, de résistance, où on va envoyer bananer toutes les tactiques, où les mecs vont devoir être capables d'aller dans une dimension de souffrance, de mental, supérieure à l'adversaire. Dans la dernière heure, ce ne sera même plus une course de vélo."

"Le dénivelé, la distance, l'altitude, même si on ne passe qu'une fois à 1 800 m, l'humidité, c'est une boucherie" lance le sélectionneur. Pour rappel, le parcourt est très exigeant avec neuf passages sur un parcours de 15 km avec la terrible côte de Kigali Golf (0,8 km à 8,1 %) et la côte de Kimihurura (1,3 km à 6,3 %). Le deuxième circuit, 42 km à parcourir une fois, avec la côte de Péage (1,8 km à 5,9 %), le long Mont Kigali (5,9 km à 6,9 %) et surtout le Mur de Kigali (0,4 km à 11 %), sur pavés, qui pourrait faire exploser le peloton.