Un profil totalement dingue, heure et chaîne TV des championnats du monde de cyclisme
Les Mondiaux de cyclisme se disputent du 21 au 28 septembre.
Les Mondiaux de cyclisme se déroulent au Rwanda cette année et les organisateurs ont réalisé un parcours totalement dingue pour cette édition très loin de l'Europe. Au programme, 267 kilomètres avec neuf passages sur un parcours de 15 km avec la terrible côte de Kigali Golf (0,8 km à 8,1 %) et la côte de Kimihurura (1,3 km à 6,3 %). Puis vient un enchaînement complétement fou avec le deuxième circuit, 42 km à parcourir une fois, avec la côte de Péage (1,8 km à 5,9 %), le long Mont Kigali (5,9 km à 6,9 %) et surtout le Mur de Kigali (0,4 km à 11 %), sur pavés, qui va faire exploser le peloton.
Heure et chaîne TV
- HBO Max et Eurosport 1: en direct dès 09h30 ce dimanche
- France 3: en direct dès 12h55 ce dimanche