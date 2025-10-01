Championnats d'Europe de cyclisme : heure, chaîne TV et parcours

Après les Mondiaux, place aux championnats d'Europe de cyclisme à partir de ce mercredi.

Le championnat d'Europe de cyclisme se dispute en France, en Ardèche, à partir de ce mercredi 1er octobre et jusqu'à dimanche avec la course en ligne des hommes. Pour l'occasion, quatre coureurs vont doubler avec les Mondiaux comme l'a annoncé Thomas Voeckler. Sur un parcours de 202,5 kilomètres, avec plus de 3 300 mètres de dénivelé, les grimpeurs puncheurs sont attendus, et Romain Grégoire (Groupama-FDJ) est présenté comme le leader de cette équipe de France avec Paul Seixas. Lors du chrono disputé ce mercredi avec Remco Evenepoel comme grand favori, Armirail et Cavagna représenteront la France. "On n'a pas une tête qui dépasse de la mêlée, je compte sur les gars pour s'adapter aux scénarios de course", a expliqué Thomas Voeckler sur la chaîne L'Equipe. Chez les femmes, Paul Brousse fait appel à Pauline Ferrand-Prévôt, Léa Curinier, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic, Marion Bunel et Maëva Squiban.

La sélection

Romain Grégoire, les frères Aurélien et Valentin Paret-Peintre, Paul Seixas (19 ans), Pavel Sivakov, Julien Bernard, Nicolas Prodhomme et Alex Baudin seront les Français engagés.

Le parcours

© UEC

Le parcours des Championnats d'Europe entre Privas et Valence (202,5 km et 3 306 m de dénivelé positif) devrait favoriser les puncheurs.

Diffusion

Le contre-la-montre femmes de ces championnats d'Europe de cyclisme 2025 sera diffusé en intégralité sur la chaîne L'Équipe à partir de 14h20. Côté hommes, la course sera codiffusée en intégralité sur la chaîne L'Équipe et sur Eurosport HBO Max à partir de 15h40. Pour la course en ligne, ce sera sur la Chaîne L'Équipe en direct dès 11h30 et jusqu'à 17h25 et sur Eurosport/HBO Max : en live à partir de 11h45