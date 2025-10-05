Championnats d'Europe de vélo : Evenepoel-Vingegaard, le plan anti Pogacar dans les côtes de l'Ardèche

Récent champion du monde à Kigali, Pogacar vise ce dimanche le titre européen sur la course en ligne. Le Slovène, fatigué mais confiant, devra dompter Evenepoel, Vingegaard et un parcours explosif.

" Je me sens encore bien, même si on est déjà très loin dans la saison. Le voyage retour a été long (de Rwanda), et je suis presque directement venu ici, mais les sensations sont bonnes. Je suis content d'être là et de pouvoir tester mes jambes à nouveau dimanche. " Fidèle à son calme et son ambition, Tadej Pogacar a posé le décor avant la course en ligne des Championnats d'Europe, ce dimanche entre Privas et Guilherand-Granges. Sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive à Kigali, le Slovène arrive en Ardèche avec un moral intact et une envie d'enchaîner les succès, sur un parcours vallonné taillé pour son style explosif.

Pogacar dénonce un calendrier mal fichu

S'il s'avance en favori, le coureur de l'UAE Team Emirates n'a pas manqué de pointer du doigt l'organisation du calendrier international. " Il faut dire que les Championnats d'Europe sont rarement bien calés dans le calendrier, et ce n'est évidemment pas le principal objectif d'une saison ou d'une carrière. En plus, ces dernières années, on n'a pas eu les parcours les plus difficiles ", a-t-il expliqué avant d'ajouter " Ce n'est pas bon de placer cette course une semaine après les Mondiaux. Certains doivent choisir entre leur équipe ou leur sélection. Si on me demandait, je changerais beaucoup de choses dans le calendrier cycliste. " Un discours lucide, mais pas résigné, le Slovène a encore faim de victoires, quelles que soient les dates.

Sur la route ardéchoise, le principal rival du champion du monde sera à nouveau Remco Evenepoel. Deuxième à Kigali après deux changements de vélo, le Belge arrive revanchard, fort de sa démonstration sur le contre-la-montre européen. Plus affûté que jamais, Evenepoel rêve d'un titre qui manque encore à son palmarès. Pogacar le sait, le champion olympique belge de la discipline a les jambes et la motivation pour faire exploser la course. " Remco a prouvé dimanche dernier à quel point il était fort, il est super préparé et motivé ", a reconnu le Slovène. L'affrontement entre ces deux monstres promet un nouveau chapitre d'une rivalité déjà mythique.

Vingegaard en confiance

Jonas Vingegaard, lui, fera son retour sur une grande épreuve en ligne après avoir remporté la Vuelta. Le Danois n'a pas l'habitude des courses en circuit, mais son endurance pourrait s'exprimer sur les 202,5 kilomètres entre Privas et Guilherand-Granges. Avec plus de 3 300 mètres de dénivelé et trois passages décisifs dans l'ascension du Val d'Enfer, le profil promet une course de costauds. Moins long que les Mondiaux mais plus nerveux, le tracé devrait favoriser les offensives et rendre les stratégies plus complexes. Pogacar y trouvera un terrain de jeu idéal pour ses démarrages secs, tandis que Vingegaard tentera de jouer sur la régularité. Derrière, des outsiders comme Mattias Skjelmose ou Juan Ayuso rêvent de profiter d'une lutte à trois pour tirer leur épingle du jeu.

Côté français, Romain Grégoire incarne l'espoir tricolore. En pleine réussite après ses victoires au Tour du Luxembourg et au Tour de Grande-Bretagne, le Franc-Comtois espère s'inviter parmi les grands, porté par un public acquis à sa cause. Les Bleus, sur leurs terres, auront à cœur de dynamiter la course. En parallèle, les organisateurs ont annoncé un dispositif de sécurité renforcé autour de la sélection israélienne, après les tensions récentes lors de la Vuelta. " Tout est mis en œuvre pour que les coureurs puissent évoluer en toute tranquillité ", a assuré Michel Callot, président de la Fédération française. Un climat sous tension, mais une course qui s'annonce somptueuse, entre le champion du monde Pogacar, ses deux principaux adversaires et quelques outsiders déterminés.

A quelle heure débutera la course ?

Le départ de la course sur route Elite Hommes sera donné à 11h45 ce dimanche à Privas.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la course ?

La course élite des Championnats d'Europe sera retransmise en direct sur la chaîne L'Équipe TV à partir de 11h30, tandis qu'Eurosport 1 prendra l'antenne à 11h45.

Quelle diffusion streaming pour la course ?

Vous pouvez suivre la course en streaming sur le site L'Equipe TV ainsi que la plateforme HBO/MAX (pour les abonnés)

