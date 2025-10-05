DIRECT. Championnats d'Europe de vélo : Pogacar aux avant-postes, Vingegaard dans un jour sans, suivez la course

Récent champion du monde à Kigali, Pogacar vise ce dimanche le titre européen sur la course en ligne. Le Slovène, fatigué mais confiant, devra dompter Evenepoel, Vingegaard et un parcours explosif.

14:18 - 105km - Les Français aux avant-postes Paul Seixas et Alex Gaudin se sont positionnés en avant du peloton juste derrière le Slovène Novak

14:13 - 108km - VINGEGAARD EN DIFFICULTE Le vainqueur de la Vuelta est en grosse difficulté dans cette seconde montée du col Saint Romain de Lerps et perd plusieurs mètres sur les favoris. Grosse surprise pour le Danois qui a pourtant affiché ses ambitions avant la course

14:12 - 109km - Attaque de Crass C'est le Belge Steff Crass qui lance les hostilités en essayant de se positionner devant et augmenter le rythme, mais l'équipe Slovène tente de réagir

14:09 - 109km - Kelemen distancé Le Tchèque Petr Kemelen semble être en grosse difficulté à l'arrière du peloton et perd du terrain

14:04 - 111km - Vingegaard et Evenepoel se placent Alors qu'on a entamé la deuxième ascension du col Saint Romain de Lerps, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel se sont positionnés assez prêts de Pogacar. Les favoris souhaitent rester en première ligne si les choses se décantent.

14:00 - 113km - Un virage manqué pour Romain Grégoire C'est à cause d'un virage mal négocié que Romain Grégoire s'est retrouvé à terre

13:55 - 116km - Novak seul aux côtés de Pogacar Seul le coureur Domen Novak accompagne Pogacar en tête du peloton, alors que les Français Romain Grégoire, Aurélien Paret-Peintre et Julien Bernard sont en queue de peloton

13:53 - 118km - Chute de Romain Grégoire Le leader de l'équipe de France, Romain Grégoire est tombé dans une descente. Mais il est réparti très vite

13:47 - 126km - Govekar abandonne Tadej Pogacar perd un de ses coéquipiers puisque Matevz Govekar a préféré abandonner

13:40 - 127km - Le peloton hausse le rythme Les favoris ont profité de l'ascension du Val d'Enfer pour hausser le rythme à l'instar de l'équipe Slovène. Plus que 2 minutes de retard sur les coureurs de tête

13:30 - 135km - La côte tant redoutée Les coureurs vont aborder dans quelques kilomètres la première fois le Val d'Enfer, qui sera escaladé 6 fois au total. C'est l’une des ascensions les plus spectaculaires et redoutées du parcours d'aujourd'hui. Située sur les hauteurs de Soyons, cette côte courte mais explosive s’étend sur environ 1,7 kilomètre, avec une pente moyenne proche de 9 %, et des passages qui flirtent avec les 13 %. Dès les premiers mètres, la route étroite et sinueuse plonge les coureurs dans une ambiance étouffante, entre murs rocheux et végétation dense. C’est un terrain idéal pour les puncheurs, capable de faire exploser le peloton et de créer des écarts décisifs à chaque passage. Au sommet, la vue s’ouvre sur la vallée du Rhône, mais la descente technique qui suit exige une concentration maximale. Le Val d’Enfer porte bien son nom : court, rude et impitoyable, il peut décider du vainqueur.

13:24 - 139km - 14 coureurs en tête, les favoris distancés Le groupe de contre-attaque a fait la jonction avec le trio de tête, ils sont désormais 14 en tête et comptent 2'25" d'avance sur le peloton

13:16 - 143km - Le peloton perd du terrain Alors que le premier passage sur la côte Saint Romain de Lerps a été faite, le peloton perd du terrain sur le trident de tête. On compte déjà deux minutes d'écart.

13:11 - 145km - Les Français discrets Hormis Nicolas Prudhomme qui fait partie du groupe de contre attaque,les autres tricolores dont Romain Gérgoire sont pour le moment en queue de peloton qui compte 1'32 de retard sur la tête de la course