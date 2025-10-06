Seixas plus fort que Pogacar et Evenepoel, la statistique effrayante

Le jeune coureur français a réalisé une énorme performance sur le championnat d'Europe.

Il n'a que 19 ans, mais il impressionne. Après Kylian Mbappé en foot, Victor Wembanyama au basket, est ce que la France tient enfin son futur grand champion en cyclisme ? Pour le moment, il coche beaucoup de cases et la dernière est tout simplement un podium européen derrière l'inévitable duo, Pogacar - Evenepoel.

Le coureur, complet, aura certainement un brillant avenir même s'il ne faut pas brûler les étapes car les meilleurs du monde sont encore au dessus. Mais petit à petit, le coureur français marque les esprits, fait parler de lui dans le peloton. Une statistique montre d'ailleurs le niveau incroyable du Français.

Lors du championnat d'Europe en Ardèche, Paul Seixas s'est adjugé le meilleur temps de la terrible montée du Val d'Enfer (1,7 kilomètre à 9,3% de moyenne, avec un passage à 14%) en la grimpant en 4'06". Il a tout simplement fait mieux que tous les coureurs qui ont enregistré leur effort sur l'application Strava dont Tadej Pogacar et Remco Evenepoel qui ont réalisé un 4'08''... Et tout ça à 19 ans ! Une performance réalisée lors du deuxième passage du peloton dans cette côte. "D'être aussi proche de ma famille qui est venue me voir et l'ambiance dans le Val d'Enfer, c'était fou. Franchement, c'était une journée sur un nuage" a expliqué le jeune coureur français qui aura tous les yeux braqués sur lui l'année prochaine avec un certain Paul Magnier également.