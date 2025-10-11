DIRECT. Tour de Lombardie 2025 : Pogacar en immense favori, Seixas ambitieux, la course
Ce samedi, Tadej Pogacar a l'occasion de rejoindre une légende en tête du palmarès du Tour de Lombardie, course dans laquelle il s'avance comme ultra favori, et le prodige tricolore Paul Seixas en outsider.
12:50 - Un champion du monde pour empocher un Monument
Après le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège en 2025, le champion du monde Tadej Pogacar pourrait empocher un autre monument avec son maillot arc-en-ciel. Le dernier champion du monde à avoir empoché une course de ce standing, outre le Slovène, est Mathieu van der Poel en 2024 (Paris-Roubaix et Tour des Flandres).
12:45 - L'écart remonte (163kms)
Alors que l'écart était redescendu en dessous de la minute, l'échappée de 14 coureurs pointe désormais avec 2'20" d'avance. La UAE ne laisse que peu de marge de manoeuvre aux hommes de tête.
12:43 - Fausto Coppi, un record menacé
Vainqueur à cinq reprises du Tour de Lombardie, Fausto Coppi pourrait être rejoint en tête du palmares de cette course si Tadej Pogacar l'emporte aujourd'hui. A seulement 27 ans, le Slovène pourrait enchaîner une cinquième victoire consécutive dans cette course.
12:40 - Vers la deuxième difficulté du jour (165kms)
L'échappée se présente devant la deuxième difficulté du jour, le San Gottardo (2,7kms à 6,5% de moyenne), avec un peu moins de deux minutes d'avance sur le peloton.
12:38 - Les victoires au sein de l'échappée
Au sein de cette échappée de 14 coureurs, Filippo Ganna et Quinn Simmons affichent trois victoires cette saison, deux pour Michael Matthews.
12:33 - Le point sur la course (175kms)
L'échappée est composée de 14 coureurs : Gal Glivar, Thibault Guernalec, Pello Bilbao, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langelotti, Quinn Simmons, Walter Calzoni, Louis Vervaeke, Asbjørn Hellemose, Michael Matthews, Bjorn Koerdt, Mattia Bais et Bart Lemmen. Cette échappée pointe avec plus de deux minutes sur le peloton emmené par la UAE qui risque bien d'être la seule formation à rouler derrière.