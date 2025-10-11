Tour de Lombardie 2025 : face à Pogacar qui chasse un record, Seixas ambitieux avec un nouveau statut

Ce samedi dès 10h55, Tadej Pogacar a l'occasion de rejoindre une légende en tête du palmarès du Tour de Lombardie. Course dans laquelle il s'avance comme ultra favori, et le prodige tricolore Paul Seixas en outsider.

Aura-t-on encore droit à un mano à mano entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel pour ce Tour de Lombardie ? Après une passe d'armes entre les deux monstres lors des championnats du monde et d'Europe, ce pourrait bien être le troisième épisode consécutif auquel on pourrait assister ce samedi dès 10h55. Quadruple tenant du titre, le Slovène s'avance encore une fois comme immense favori, lui qui chasse le record de la légende Fausto Coppi avec ses cinq titres au palmarès. Face à lui en premier adversaire Remco Evenepoel, qui a d'ailleurs une histoire particulière avec cette course depuis sa grosse chute en 2020.

L'autre réel prétendant est Français, Paul Seixas, qui dispose d'un nouveau statut après sa médaille de bronze sur les championnats d'Europe derrière les deux mastodontes. Ambitieux, le Tricolore va participer au premier Monument de sa carrière. Il cherchera à devenir le premier Français à remporter le Tour de Lombardie depuis Thibaut Pinot en 2018. Au menu de cet ultime monument de la saison, 240 kilomètres et près de 4800 mètres de dénivelé positif pour un profil identique aux éditions 2021 et 2023. Les grimpeurs pourront prendre leur pied dans les sept difficultés recensées entre Côme et Bergame. Le Passo di Ganda (9 kilomètres à 7%) à 32 bornes de l'arrivée pourrait être cruciale pour la victoire finale.

Sur quelle chaîne suivre le Tour de Lombardie ?

Le Tour de Lombardie est à retrouver sur Eurosport 2 dès 10h30.

A quelle heure le départ du Tour de Lombardie sera-t-il donné ?

Le départ du Tour de Lombardie sera donné de Côme à 10h55 avec une arrivée prévue aux alentours de 17h.

Qui sont les favoris du Tour de Lombardie ?

Tadej Pogacar fait figure d'immense favori devant Remco Evenepoel, Paul Seixas, Isaac Del Toro ou encore Tom Pidcock.