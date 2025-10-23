DIRECT. Tour de France 2026 : une nouveauté spectaculaire et un grand retour sur le parcours, dates et étapes

La présentation du Tour de France a lieu ce jeudi 23 octobre, découvrez toutes les infos sur le parcours.

Les étapes

Tour de France femmes L'essentiel Le Tour de France 2026 lève officiellement le voile sur son parcours ce jeudi 23 octobre. L'annonce est toujours très attendue par le peloton qui connaît déjà les villes des Grands Départs : Barcelone pour les hommes, Lausanne pour les femmes. Le Tour de France se déroulera du 4 au 26 juillet avant que la 5e édition du Tour de France femmes ne prenne le relais du 1er au 9 août.

Le Tour de France femmes dévoilé par Marion Rousse partira de Suisse à Lausanne et aura droit à son grand moment avec une arrivée au Mont Ventoux lors de la 7e étape. Grande nouveauté également, l'arrivée à Nice, comme pour les hommes en 2024.

Avant la révélation de Christian Prudhomme pour les hommes, nous avons déjà des certitudes sur le prochain parcours et il s'annonce dantesque dès les premiers jours de course. En Catalogne, la première étape sera une grande première avec un contre la montre par équipes qui devrait déjà sourire aux favoris du Tour de France. Et que dire de la deuxième étape dans Barcelone avec un parcours très vallonné de 178 km avec un final musclé et trois tours d'un circuit tracé autour de Montjuïc. La troisième étape qui partira de Granollers en Espagne pourrait arriver dans les Pyrénées et les Angles. Pour le reste du parcours, ce ne sont que des rumeurs...

Selon certains sources, le Tour de France pourrait faire un passage sur le circuit de Magny-Cours. Après une arrivée dans le Cantal, au Lioran, mardi 14 juillet, le peloton devrait s'élancer de Vichy (Allier) le lendemain, selon une information révélée par le journal La Montagne pour une arrivée possible sur le mythique circuit de Magny-Cours, ou à Nevers, mercredi 15 juillet. L'étape suivante, le 16 juillet, pourrait également partir du circuit ou de Nevers. La Nouvelle République des Pyrénées a annoncé de son côté que les Hautes-Pyrénées accueilleront une nouvelle fois la Grande boucle et que cela se ferait avec un départ depuis Lannemezan en direction de Pau, probablement autour de la 5e étape. Le menu des Pyrénées pourrait se poursuivre au niveau de la station Gavarnie-Gèdres, aux Espécières à 1 850 m d'altitude.Le Jura devrait également faire son retour sur cette édition 2026 du Tour de France avec deux étapes chez les hommes et une chez les femmes. Enfin, les Alpes seront bien évidemment mis à l'honneur. Et en 2026, l'Alpe d'Huez pourrait faire de nouveau son apparition sur le tracé de la Grande Boucle avec peut être un chrono.

11:52 - L'étape reine du Tour de France femmes 2026 Le 7 août prochain aura donc lieu l'étape reine du Tour de France femmes 2026 avec une arrivée explosive au Mont Ventoux. 3565m de dénivelé positif et 144km de bataille. 11:51 - Huit ascensions pour la cinquième étape Pour le Tour de France femmes 2026, la cinquième étape s'annonce haletante avec pas moins de huit ascensions. Ce sera deux jours avant la fameuse arrivée au Mont Ventoux. 11:46 - Un retour en France lors de la 3e étape Le Tour de France femmes 2026 fera son arrivée en France lors de la 3e étape et un passage très attendu au Mont Ventoux lors de la 7e étape. 11:42 - Neuf étapes de Lausanne à Nice Le Tour de France femmes 2026 s'élancera depuis Lausanne pour une arrivée à Nice prévue le dimanche 9 août pour une dernière étape de 99km. Un contre-la-montre individuel aura lieu le mardi 4 août pour la 4e étape entre Gevrey-Chambertin et Dijon. 11:40 - Et voici le parcours du Tour de France femmes 2026 ! Le parcours officiel du Tour de France femmes 2026 vient d'être dévoilé sur le compte X. 11:38 - Un départ depuis la Suisse Le Tour de France femmes 2026 s'élancera depuis la Suisse et Lausanne. La conseillère municipale est présente pour cette présentation du Tour de France 2026. 11:33 - Renouvellement avec Zwift Marion Rousse annonce aussi un renouvellement du partenariat avec Zwift jusqu'en 2029 pour le Tour de France femmes 2026. 11:32 - Marion Rousse conclut son discours "Pendant ces neuf jours de course, on a eu de cesse de voir à quel point la course avait passé des caps mais surtout à quel point nous sommes entrés dans le coeur des gens", conclut Marion Rousse. 11:26 - Place au parcours officiel de la 5e édition du Tour de France femmes 2026 Marion Rousse et Christian Prudhomme pénètrent sur la scène du Palais des Congrès à Paris. Le voile va être levé sur les parcours officiels. 11:20 - Un retour en images sur le Tour de France femmes 2025 Avant la présentation du Tour de France femmes 2026, retour en images sur la dernière édition qui a vu Pauline Ferrand-Prévot s'imposer. 11:18 - Une nouvelle règle pour le Tour de France 2026 ? Selon la Gazzetta dello Sport, une nouvelle règle pourrait être introduite pour le Tour de France 2026. Sur les étapes de plaine, il pourrait y avoir deux sprints intermédiaires au lieu d’un. Une mesure qui vise à éloigner du maillot vert les prétendants au classement général. 11:15 - Le directeur général du groupe Amaury sur scène Jean-Etienne Amaury, directeur général du groupe Amaury qui organise le Tour de France, apparaît sur scène et délivre quelques mots avant la présentation officielle du parcours. 11:12 - Les mots de Valentin Paret-Peintre "Quand on a gagné encore une fois on a encore envie de gagner même si ça va être difficile de faire mieux que le Mont Ventoux", explique Valentin Paret-Peintre. 11:09 - Place aux hommes Après la présentation des coureuses, place aux coureurs qui rentrent sur la scène du Palais des Congrès à Paris. 11:07 - Maëva Squiban présente Parmi les coureuses qui sont venues aujourd'hui pour la présentation du Tour de France 2026 Maëva Squiban qui a illuminé la dernière édition du Tour de France femmes. "C'était neuf étapes de pur bonheur et il y a que le Tour de France qui peut nous procurer des émotions comme ça", assure la coureuse française. LIRE PLUS

Samedi 4 juillet 2026 – Étape 1 : Barcelone - Barcelone, CLM par équipes / 19,7 km

© Tour de France ASO

Dimanche 5 juillet 2026 – Étape 2 : Tarragone - Barcelone / 178 km

© Tour de France ASO

Lundi 6 juillet 2026 – Étape 3 : Granollers - Les Angles

Pour le reste, voici les rumeurs selon toutes les presses régionales. Certains étapes sont vraiment indécises et c'est pourquoi il y a plusieurs fois la même destination :