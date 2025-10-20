Tour de France 2026 : une nouveauté spectaculaire et déjà des certitudes sur le parcours, les étapes

La présentation du Tour de France aura lieu le jeudi 23 octobre.

Le Tour de France 2026 lève officiellement le voile sur son parcours ce jeudi 23 octobre. L'annonce est toujours très attendue par le peloton qui connaît déjà les villes des Grands Départs : Barcelone pour les hommes, Lausanne pour les femmes. Le Tour de France se déroulera du 4 au 26 juillet avant que la 5e édition du Tour de France femmes, avec peut être toujours Pauline Ferrand Prévot, prenne le relais du 1er au 9 août.

Avant la révélation de Christian Prudhomme, nous avons déjà des certitudes sur le prochain parcours et il s'annonce dantesque dès les premiers jours de course. En Catalogne, la première étape sera une grande première avec un contre la montre par équipes qui devrait déjà sourire aux favoris du Tour de France. Et que dire de la deuxième étape dans Barcelone avec un parcours très vallonné de 178 km avec un final musclé et trois tours d'un circuit tracé autour de Montjuïc. La troisième étape qui partira de Granollers en Espagne pourrait arriver dans les Pyrénées et les Angles. Pour le reste du parcours, ce ne sont que des rumeurs...

Magny-Cours, Lamnezan, Alpe d'Huez... Ce que l'on sait

Selon certains sources, le Tour de France pourrait faire un passage sur le circuit de Magny-Cours. Après une arrivée dans le Cantal, au Lioran, mardi 14 juillet, le peloton devrait s'élancer de Vichy (Allier) le lendemain, selon une information révélée par le journal La Montagne pour une arrivée possible sur le mythique circuit de Magny-Cours, ou à Nevers, mercredi 15 juillet. L'étape suivante, le 16 juillet, pourrait également partir du circuit ou de Nevers.

La Nouvelle République des Pyrénées a annoncé de son côté que les Hautes-Pyrénées accueilleront une nouvelle fois la Grande boucle et que cela se ferait avec un départ depuis Lannemezan en direction de Pau, probablement autour de la 5e étape. Le menu des Pyrénées pourrait se poursuivre au niveau de la station Gavarnie-Gèdres, aux Espécières à 1 850 m d'altitude. Le journal précise par ailleurs que l'Aubisque et le Soulor pourraient figurer au menu d'une étape. Le Jura devrait également faire son retour sur cette édition 2026 du Tour de France avec deux étapes chez les hommes et une chez les femmes.

Enfin, les Alpes seront bien évidemment mis à l'honneur. Et en 2026, l'Alpe d'Huez pourrait faire de nouveau son apparition sur le tracé de la Grande Boucle.

Les étapes

Samedi 4 juillet 2026 – Étape 1 : Barcelone - Barcelone, CLM par équipes / 19,7 km

© Tour de France ASO

Dimanche 5 juillet 2026 – Étape 2 : Tarragone - Barcelone / 178 km

© Tour de France ASO

Lundi 6 juillet 2026 – Étape 3 : Granollers - Les Angles

Pour le reste, voici les rumeurs selon toutes les presses régionales. Certains étapes sont vraiment indécises et c'est pourquoi il y a plusieurs fois la même destination :