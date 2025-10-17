Pogacar vers une pause dans sa carrière : "Je comprendrais qu'il abandonne"

Le Slovène pourrait décider de mettre sa carrière en pause pendant un an.

Tadej Pogacar est il trop fatigué pour poursuivre sa carrière de cycliste ? A plusieurs reprises cette saison et malgré son écrasante domination, le Slovène a expliqué qu'il ne comptait pas rester indéfiniment dans le peloton professionnel. S'il a encore certains objectifs comme remporter les 5 Monuments dans la saison ou encore remporter le Tour d'Espagne, sa lassitude pourrait le faire abandonner avant.

C'est en tout cas ce que les proches du double champion du monde laissent entendre. Dans des propos rapportés par Le Parisien et TV2, la mère du cycliste slovène a confié que, malgré la joie de ses succès, il lui reste peu de temps pour se reposer ou célébrer en famille : " Nous sommes très heureux, mais nous n'avons pas le temps d'en profiter. Parfois, j'aimerais qu'il prenne les choses plus sereinement. Maintenant, je comprendrais qu'il décide d'arrêter de faire du vélo, au moins pendant un an."