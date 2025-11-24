L'achat totalement fou de Pogacar, 240 000 euros le bolide

Le Slovène s'est offert un petit cadeau assez fou.

Tadej Pogacar aime la vitesse et on le voit sur un vélo de course, particulièrement cette année ou le Slovène a quasiment tout gagné. Du Tour de France au Tour de Lombardie en passant par son deuxième titre de champion du monde, le coureur UAE a éclaboussé de tout son talent le cyclisme professionnel.

Mais le Slovène n'en reste pas moins un homme comme tous les autres et aime les belles voitures. Habitué aux deux roues, il passe sur quatre avec une voiture totalement singulière, une Audi RS6 GT d'exception, aperçue en Andorre lors d'une course d'exhibition avec Primoz Roglic ou encore Jonas Vingegaard.

Ce modèle est extrêmement rare avec seulement 660 exemplaires qui ont été produits par la marque allemande Audi. Et sous le capot, la voiture fait rêver. Un moteur V8 micro-hybride biturbo 4,0 litres développe 630 chevaux, une force de frappe incroyable. Certains diront que la vitesse déployée par la voiture ressemble à celle des attaques de Pogacar sur les cols...

Et pour les amateurs, sachez que le monstre n'est vraiment pas accessible à monsieur tout le monde puisque la voiture vaut pas moins de 240 000 euros.