Le Tour de France bientôt payant pour les spectateurs, c'est peut être pour bientôt

David Lappartient, président de l'UCI ne ferme pas totalement la porte à cette idée.

Et si applaudir les coureurs du Tour de France le long de la route était en passe de devenir payant ? Plusieurs acteurs souhaiteraient lancer l'idée d'une billetterie sur certaines parties des étapes comme l'ancien manager Jérôme Pineau. Président de l'Union cycliste internationale, le Français David Lappartient ne s'est pas complètement opposé à ce projet qui existe déjà sur certaines courses.

Mais pour Ouest France, il explique la difficulté d'instaurer cela sur les routes du Tour de France. La billetterie c'est un peu compliqué dans le Tour de France parce que là, on va toucher un débat national. Les départements, régions, communes qui financent vont dire "Oui je veux bien le Tour mais je veux que les gens puissent venir gratuitement chez moi. Il faut poser un cadre juridique, faire payer l'espace public en France c'est compliqué. Et puis je pense que les gens vont vouloir quand même que ça aille aux coureurs, in fine. Ce n'est pas dans le domaine de l'impossible, ce sera quand même une révolution par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et regardez, quand vous voulez bouger l'âge de la retraite... Alors si vous voulez faire payer sur le Tour de France, vous n'êtes pas rendu."

Ce ne sera donc peut être pas pour tout de suite, mais peut être que l'arrivée sur les Champs Elysées deviendra un évènement payant dans quelques années, puis l'ascension finale dans l'Alpe d'Huez...