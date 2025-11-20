Tadej Pogacar : "Les jeunes coureurs comme Paul Seixas sont impressionnants"

Le Slovène s'est exprimé sur la nouvelle génération de cycliste à l'occasion d'un évènement à Abu Dhabi.

Tadej Pogacar était invité Abou Dhabi , lors des Championnats du monde de cyclisme eSport MyWhoosh. Interrogé par Marca sur la nouvelle saison à venir, il est également revenu sur cette jeune génération qui tape à la porte et notamment avec notre jeune coureur français dont tout le monde parle... Paul Seixas.

"Aujourd'hui, tout le monde est obsédé par les jeunes talents. On les recherche sans relâche, surtout sur le Tour de France. C'est pourquoi on voit tant de coureurs arriver déjà à un très haut niveau : des jambes puissantes, un mental d'acier, un professionnalisme exemplaire. Les jeunes coureurs d'aujourd'hui, comme Paul Seixas ou Isaac Del Toro, sont impressionnants. J'ai hâte de suivre l'évolution de leur carrière. Ce sera peut-être complètement différent de ce que j'ai connu" a-t-il expliqué.

En revanche, le Slovène, double champion du monde, ne voit pas de grosses similitudes en observant le début de carrière de cette jeune génération. "Je ne les connais pas très bien. Je ne retrouve pas chez eux les mêmes qualités qu'en moi. Mais je suis certain qu'ils sont très ambitieux. Je vois bien leurs points forts et leurs points faibles. J'ai suivi un parcours similaire, et c'est fascinant de les voir progresser si rapidement. Pour ma part, la progression a été un peu plus lente, mais oui, c'est passionnant de les suivre et de me mesurer à eux."