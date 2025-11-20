Tour de France, Roubaix, Vuelta... Pogacar dévoile son programme : "Je veux retenter ma chance pour décrocher la victoire"

Le Slovène sera une nouvelle fois très attendu pour la saison 2026.

Interrogé par Marca à l'occasion des Championnats du monde de cyclisme eSport, le Slovène a mentionné son programme de 2026. Sans grosse surprise, il sera de nouveau attendu sur les routes du Tour de France, mais il espère également remporter des Classiques absentes de son palmarès et ne tire pas un trait sur la Vuelta... "Je pense participer à nouveau au Tour de France. C'est une évidence : c'est la course cycliste la plus prestigieuse. Mais je souhaite aussi faire mes preuves dans les Classiques, montrer si je peux progresser sur les courses d'un jour par rapport à cette année ou à l'année dernière. Milan-San Remo et Paris-Roubaix sont deux courses qui me motivent énormément et où je compte bien me battre pour la victoire."

Pour le Tour d'Espagne, remporté par Jonas Vingegaard cette saison, l'ambition est de le remporter un jour ou l'autre... "Je ne suis pas obsédé par ça. Je veux participer à la Vuelta, je veux être compétitif, et bien sûr, je veux gagner. Mais si je mettais fin à ma carrière aujourd'hui, je serais très heureux."