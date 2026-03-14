Paris - Nice 2026 : 47 km et une arrivée au sommet, des conditions dantesques sur la 7e étape, le classement

En raison des conditions climatiques difficiles, la 7e étape du Paris Nice ce samedi 14 mars a été tronquée.

Derniers résultats

13:42 - Les coureurs s'échauffent Le départ réel va être donné dans quelques secondes et les coureurs continuent à s'échauffer.

13:05 - Victoire historique pour Vingegaard ? Sur les 83 éditions disputées à ce jour de Paris Nice, seules 8 ont vu le vainqueur creuser un écart de plus de trois minutes sur son premier poursuivant expliquent les organisateurs. La dernière remonte à 1980, lorsque Gilbert Duclos-Lassalle avait profité de conditions météorologiques extrêmes pour reléguer Stefan Mutter à 3’02’’. Le plus grand écart de l’histoire de Paris-Nice a été enregistré en 1939 (une autre édition marquée par la neige) quand Maurice Archambaud avait infligé 9’33’’ à Frans Bonduel.

12:45 - Vingegaard n'aime se mettre en danger "La journée a été difficile, mais on a maîtrisé jusqu'au bout. Hônnetement, je n'ai pas pensé à la victoire sur cette étape. Je n'aime pas ces arrivées en descente, et c'était plutôt dangereux, alors je voulais simplement arriver à bon port" a expliqué le leader du Paris Nice après l'arrivée de la 6e étape.

12:20 - Des abandons en cascade De nouveaux abandons avant le départ de cette 7e étape du Paris Nice. Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Nikias Arndt (Bahrain Victorious), Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), Max Kanter (XDS Astana), Petr Kelemens (Tudor), Timo Roosen (Picnic PostNL), Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrom (Uno-X Mobility), Aime De Gendt, Frederik Frison (Pinarello-Q36.5), Anthony Turgis (TotalEnergies) et Milan Menten (Lotto Intermarché) ont renoncé à participer.

12:10 - Etape encore raccourcie Les conditions météorologiques étant encore dégradées par rapport aux prévisions établies hier, une nouvelle modification d’étape a été décidée par les organisateurs de la course, en concertation avec la préfecture des Alpes-Maritimes, le jury des commissaires de l’UCI, les représentants des équipes et des coureurs.

Afin d’éviter les quelques descentes rendues dangereuses par la pluie sur la première partie du parcours, les coureurs se rendront donc dans les bus de leurs équipes sur un nouveau lieu de départ placé au km 73 de l’itinéraire initial. La ligne d’arrivée reste tracée à Isola-Village, au bout d’un parcours désormais réduit à 47 km. Départ à 13h45...

12:00 - Tejada sur un nuage "C’est un moment très émouvant pour moi, ma première victoire en World Tour avec l’équipe, et elle est le fruit d’une grande persévérance. C’est énorme pour moi de gagner sur Paris-Nice, une course de très haut niveau avec des coureurs comme Jonas [Vingegaard], Dani [Martinez]… Je suis ravi de lever les bras, je tiens à remercier XDS Astana" a réagi le Colombien, vainqueur de l'étape hier.

11:40 - Départ réel C'est parti pour cette 7e étape donc qui vient de partir de Nice pour arriver du côté d'Isola à la place d'Auron avec seulement une centaine de kilomètres au compteur, ça promet !

11:20 - Départ fictif Sous un temps difficile à l'image de mercredi, les coureurs s'élancent dans le fictif de cette 7e étape du Paris-Nice qui promet une nouvelle fois.