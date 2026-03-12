Paris - Nice 2026 : après le chaos, une 5e étape explosive entre les favoris, le classement
Nouvelle étape du Paris-Nice ce jeudi avec un profil accidenté au lendemain d'une étape chaotique offrant la victoire et le maillot jaune à Jonas Vingegaard.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.
- Plusieurs grands noms du vélo sont engagés sur ce Paris Nice. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra du côté de la Lidl-Trek Mattias Skjelmose et Lennard Kämna après l'abandon de Juan Ayuso sur la 4e étape, sérieusement touché. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin.
Le classement de Paris Nice
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km