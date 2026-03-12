Paris - Nice 2026 : la bataille entre les favoris, Gaudu abandonne sur la 5e étape, le classement
Nouvelle étape du Paris-Nice ce jeudi avec un profil accidenté au lendemain d'une étape chaotique offrant la victoire et le maillot jaune à Jonas Vingegaard.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.
- Plusieurs grands noms du vélo sont engagés sur ce Paris Nice. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra du côté de la Lidl-Trek Mattias Skjelmose et Lennard Kämna après l'abandon de Juan Ayuso sur la 4e étape, sérieusement touché. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin.
Le classement de Paris Nice
15:35 - Le sprint intermédiaire
Avec les bonifications, voici le classement du sprint intermédiaire alors que nous entamons la dernière partie de cette étape du Paris-Nice.
- 1. Romeo, 10pts/6’’
- 2. Milesi, 6pts/4’’
- 3. Vlasov, 4pts/2’’
15:26 - Le peloton se rapproche
Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Ivan Romeo, Jefferson Cepeda et Lorenzo Milesi (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) approchent du sprint intermédiaire de Sarras et ont 1'30'' d'avance sur le peloton du Paris-Nice.
15:19 - 47 km/h de moyenne
Les hommes de tête ont parcouru 45,4 kilomètres dans la troisième heure de course, soit une moyenne de 47,2 km/h depuis le départ de l'étape de ce Paris-Nice.
15:00 - Ecart stable
Toujours environ 1'40" entre le peloton maillot jaune et la tête de course avec Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Ivan Romeo, Jefferson Cepeda et Lorenzo Milesi (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM).
14:45 - Encore 75 kilomètres
Nous sommes dans la seconde moitié de course dans cette étape du Paris-Nice et il reste le plus difficile avec deux côtes de deuxième catégorie et une de première avec la cote de Saint jean de Muzols.
14:35 - Regroupement
Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) sont désormais rejoints par les trois coureurs en contre, Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Romeo et Milesi (Movistar). Plus de deux minutes d'avance sur le peloton.
14:30 - Un contre lancé
Dans la côte de Trèves, Campenaerts, Romeo et Milesi se sont lancés à la poursuite de Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM). Une grosse minute entre les deux groupes.
14:13 - L'échappée prend le large
Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) ont désormais 1'40'' d'avance sur le peloton des favoris mené par les équipiers de Jonas Vingegaard.
14:05 - Steinhauser distancé
Surprise, l'Allemand, meilleur jeune de ce Paris-Nice, perd également du terrain sur cette étape. Kevin Vauquelin pourrait être sur le podium à la fin de la journée s'il évite les problèmes ce jeudi.
13:57 - Gaudu abandonne
Le Français ne se sentait pas bien, voilà pourquoi le 5e du général était distancé aussi tôt dans l'étape. Nouvel abandon dans ce Paris Nice 2026.
13:53 - 30 secondes de retard pour Gaudu
Le cinquième du général est dans un petit groupe en train de stagner à environ 30 secondes du peloton mené par la Visma qui tente de contrôler l'écart avec l'échappée qui voit la présence de Vlasov à l'avant.
13:40 - Cinq coureurs en tête dont Vlasov
Vlasov, Tarling, Cavagna, Cepeda et Prodhomme ont quelques secondes d'avance sur le peloton au km 72 de ce Paris Nice.
13:35 - Gaudu dans le dur
Etonnant, mais David Gaudu, 5e du général de ce Paris-Nice, n'est pas en forme pour le moment et a été distancé sur la première ascension du jour, la côte de Lentilly.
13:30 - Trois Français dans le top 10
Malgré une journée chaotique ce mercredi, trois Français sont bien placés pour espérer un podium. Kevin Vauquelin est 4e à 19 secondes de la troisième place. David Gaudu et Lenny Martinez sont également en embuscade derrière le coureur Ineos à plus de 5 minutes de Jonas Vingegaard.
13:07 - 50 km/h de moyenne
Durant la première heure de course, 50,1 km/h de moyenne dans cette étape du Paris-Nice. Les attaques et le rythme du peloton expliquent cette vitesse depuis le début de la journée.
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km