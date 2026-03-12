Paris - Nice 2026 : la bataille entre les favoris, Gaudu abandonne sur la 5e étape, le classement

Nouvelle étape du Paris-Nice ce jeudi avec un profil accidenté au lendemain d'une étape chaotique offrant la victoire et le maillot jaune à Jonas Vingegaard.

Derniers résultats

15:35 - Le sprint intermédiaire Avec les bonifications, voici le classement du sprint intermédiaire alors que nous entamons la dernière partie de cette étape du Paris-Nice. 1. Romeo, 10pts/6’’

2. Milesi, 6pts/4’’

3. Vlasov, 4pts/2’’

15:26 - Le peloton se rapproche Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Ivan Romeo, Jefferson Cepeda et Lorenzo Milesi (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) approchent du sprint intermédiaire de Sarras et ont 1'30'' d'avance sur le peloton du Paris-Nice.

15:19 - 47 km/h de moyenne Les hommes de tête ont parcouru 45,4 kilomètres dans la troisième heure de course, soit une moyenne de 47,2 km/h depuis le départ de l'étape de ce Paris-Nice.

15:00 - Ecart stable Toujours environ 1'40" entre le peloton maillot jaune et la tête de course avec Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Ivan Romeo, Jefferson Cepeda et Lorenzo Milesi (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM).

14:45 - Encore 75 kilomètres Nous sommes dans la seconde moitié de course dans cette étape du Paris-Nice et il reste le plus difficile avec deux côtes de deuxième catégorie et une de première avec la cote de Saint jean de Muzols.

14:35 - Regroupement Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) sont désormais rejoints par les trois coureurs en contre, Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Romeo et Milesi (Movistar). Plus de deux minutes d'avance sur le peloton.

14:30 - Un contre lancé Dans la côte de Trèves, Campenaerts, Romeo et Milesi se sont lancés à la poursuite de Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM). Une grosse minute entre les deux groupes.

14:13 - L'échappée prend le large Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar) et Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM) ont désormais 1'40'' d'avance sur le peloton des favoris mené par les équipiers de Jonas Vingegaard.

14:05 - Steinhauser distancé Surprise, l'Allemand, meilleur jeune de ce Paris-Nice, perd également du terrain sur cette étape. Kevin Vauquelin pourrait être sur le podium à la fin de la journée s'il évite les problèmes ce jeudi.

13:57 - Gaudu abandonne Le Français ne se sentait pas bien, voilà pourquoi le 5e du général était distancé aussi tôt dans l'étape. Nouvel abandon dans ce Paris Nice 2026.

13:53 - 30 secondes de retard pour Gaudu Le cinquième du général est dans un petit groupe en train de stagner à environ 30 secondes du peloton mené par la Visma qui tente de contrôler l'écart avec l'échappée qui voit la présence de Vlasov à l'avant.

13:40 - Cinq coureurs en tête dont Vlasov Vlasov, Tarling, Cavagna, Cepeda et Prodhomme ont quelques secondes d'avance sur le peloton au km 72 de ce Paris Nice.

13:35 - Gaudu dans le dur Etonnant, mais David Gaudu, 5e du général de ce Paris-Nice, n'est pas en forme pour le moment et a été distancé sur la première ascension du jour, la côte de Lentilly.

13:30 - Trois Français dans le top 10 Malgré une journée chaotique ce mercredi, trois Français sont bien placés pour espérer un podium. Kevin Vauquelin est 4e à 19 secondes de la troisième place. David Gaudu et Lenny Martinez sont également en embuscade derrière le coureur Ineos à plus de 5 minutes de Jonas Vingegaard.