Paris - Nice 2026 : Godon s'impose dans des conditions dantesques sur la 7e étape, le classement
En raison des conditions climatiques difficiles, la 7e étape du Paris Nice ce samedi 14 mars, tronquée, a été remportée par le champion de France.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" a lancé définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard s'est lancé à l'assaut de cette course avec une certaine réussite...
- Après l'abandon de Juan Ayuso, maillot jaune, le Danois, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment eu de concurrence sur cette course en signant deux victoires avec une avance conséquente au classement général, l'un des plus gros de l'histoire.
Le classement de Paris Nice
15:50 - Vingegaard file vers la victoire mais est prudent
"Je pense que c’était très important de courir" a expliqué Jonas Vingegaard. "C’est l’une des plus grandes courses du monde. Mais je pense quand même que cela aurait peut-être pu être différent. C’était un peu glissant sur la fin. Si nous nous étions arrêtés 10 km plus tôt, il n’y aurait eu aucun problème. Tout va bien pour moi. J’ai levé le pied au bon moment et je me suis assuré de ne pas être impliqué dans cette chute. Je vais bien et j’espère que c’est le cas pour tout le monde. Demain est un nouveau jour. J’espère que nous aurons un temps plus agréable. J’espère simplement pouvoir garder le maillot."
15:35 - "Je pensais jamais gagner une étape de montagne"
Avec humour, le champion de France a livré sa première réaction au micro de France TV.
???? #ParisNice | ???? "Je pensais jamais gagner une étape de montagne" : le champion de France Dorian Godon réagit à sa victoire sur Paris-Nice !— francetvsport (@francetvsport) March 14, 2026
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15:20 - La victoire en vidéo
Découvrez les derniers mètres avec la victoire de Dorian Godon, notre champion de France de l'équipe Ineos, qui s'impose en costaud après une étape dantesque.
???? #ParisNice | ???? DORIAN GODON S'IMPOSE À ISOLA !— francetvsport (@francetvsport) March 14, 2026
???????? Le champion de France s'adjuge au sprint la septième étape de Paris-Nice
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15:04 - Pas de changement au général
Malgré la chute en fin d'étape, aucun changement au général, Jonas Vingegaard est toujours leader et file tout droit vers une première victoire sur le Paris-Nice.
14:59 - VICTOIRE DE GODON
C'est fini sur cette 6e étape du Paris Nice assez étrange et c'est notre champion de France Dorian Godon qui s'est imposé au terme d'un sprint massif de costaud sur ce faux plat.
14:58 - Le dernier kilomètre !
La flamme rouge sur cette 6e étape du Paris Nice et une grosse chute a totalement désorganisé le peloton, beaucoup de coureurs ont été piégés dans ce final avec notamment Jonas Vingegaard. Mais on était dans les 3 derniers kilomètres donc ca va terminer tranquillement.
14:54 - Déjà terminé, place à l'emballage final
C'est déjà fini pour le fils d'Alexandre Vinokurov, déjà repris par le peloton. Il reste 3 kilomètres, place désormais à l'emballage finale de cette étape du Paris Nice !
14:50 - L'attaque de Vinokourov
Nicolas Vinokourov décide de relancer l'allure en tête du peloton alors qu'il va rester 5 kilomètres dans cette étape du Paris Nice.
14:42 - 10 km
Nous sommes déjà dans le money time avec les 10 derniers kilomètres. Si Tim Marsman est toujours en tête, le sprint semble être inévitable.
14:30 - Marsman creuse l'écart
Le Néerlandais a pour le moment une trentaine de secondes d'avance alors qu'il reste déjà 20 kilomètres dans cette étape tronquée du Paris Nice.
14:15 - Les délais changés
En raison de la modification du parcours, le délai d’élimination a été allongé à 25 % par rapport au temps du vainqueur, au lieu des 15 % habituels. Par ailleurs, une "zone sprint" dans laquelle un coureur qui chute sera enregistré dans le temps du groupe où il se trouvait, sera mise en place dans les trois derniers kilomètres" explique l'organisation.
14:12 - Marsman tente
Le Néerlandais tente sa chance à l'avant de la course et on va le noter car pour le moment tout le monde reste au chaud et il n'y a pas vraiment de course.
13:58 - Le départ enfin donné
Après des incidents en pagaille, la course est enfin lancée avec dès le départ, l'équipe Visma qui prend les commandes avec Bruno Armirail qui roule à l'avant.
13:49 - Et une chute juste avant le départ
C'est tombé dans le peloton dans un virage, la route est bien évidemment très glissante sur ce Paris Nice, Kamna a été impliqué dans la chute.
13:42 - Les coureurs s'échauffent
Le départ réel va être donné dans quelques secondes et les coureurs continuent à s'échauffer.
????♂️ Après le transfert en bus, les coureurs sont à l'échauffement à quelques minutes du départ.@Pinarello_Q36_5 riders warming up just minutes before the start. #ParisNice pic.twitter.com/GbHcxXJOIx— Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2026
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km