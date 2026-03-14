Paris - Nice 2026 : Godon s'impose dans des conditions dantesques sur la 7e étape, le classement

En raison des conditions climatiques difficiles, la 7e étape du Paris Nice ce samedi 14 mars, tronquée, a été remportée par le champion de France.

Derniers résultats

15:50 - Vingegaard file vers la victoire mais est prudent "Je pense que c’était très important de courir" a expliqué Jonas Vingegaard. "C’est l’une des plus grandes courses du monde. Mais je pense quand même que cela aurait peut-être pu être différent. C’était un peu glissant sur la fin. Si nous nous étions arrêtés 10 km plus tôt, il n’y aurait eu aucun problème. Tout va bien pour moi. J’ai levé le pied au bon moment et je me suis assuré de ne pas être impliqué dans cette chute. Je vais bien et j’espère que c’est le cas pour tout le monde. Demain est un nouveau jour. J’espère que nous aurons un temps plus agréable. J’espère simplement pouvoir garder le maillot."

15:35 - "Je pensais jamais gagner une étape de montagne" Avec humour, le champion de France a livré sa première réaction au micro de France TV.

15:20 - La victoire en vidéo Découvrez les derniers mètres avec la victoire de Dorian Godon, notre champion de France de l'équipe Ineos, qui s'impose en costaud après une étape dantesque.

15:04 - Pas de changement au général Malgré la chute en fin d'étape, aucun changement au général, Jonas Vingegaard est toujours leader et file tout droit vers une première victoire sur le Paris-Nice.

14:59 - VICTOIRE DE GODON C'est fini sur cette 6e étape du Paris Nice assez étrange et c'est notre champion de France Dorian Godon qui s'est imposé au terme d'un sprint massif de costaud sur ce faux plat.

14:58 - Le dernier kilomètre ! La flamme rouge sur cette 6e étape du Paris Nice et une grosse chute a totalement désorganisé le peloton, beaucoup de coureurs ont été piégés dans ce final avec notamment Jonas Vingegaard. Mais on était dans les 3 derniers kilomètres donc ca va terminer tranquillement.

14:54 - Déjà terminé, place à l'emballage final C'est déjà fini pour le fils d'Alexandre Vinokurov, déjà repris par le peloton. Il reste 3 kilomètres, place désormais à l'emballage finale de cette étape du Paris Nice !

14:50 - L'attaque de Vinokourov Nicolas Vinokourov décide de relancer l'allure en tête du peloton alors qu'il va rester 5 kilomètres dans cette étape du Paris Nice.

14:42 - 10 km Nous sommes déjà dans le money time avec les 10 derniers kilomètres. Si Tim Marsman est toujours en tête, le sprint semble être inévitable.

14:30 - Marsman creuse l'écart Le Néerlandais a pour le moment une trentaine de secondes d'avance alors qu'il reste déjà 20 kilomètres dans cette étape tronquée du Paris Nice.

14:15 - Les délais changés En raison de la modification du parcours, le délai d’élimination a été allongé à 25 % par rapport au temps du vainqueur, au lieu des 15 % habituels. Par ailleurs, une "zone sprint" dans laquelle un coureur qui chute sera enregistré dans le temps du groupe où il se trouvait, sera mise en place dans les trois derniers kilomètres" explique l'organisation.

14:12 - Marsman tente Le Néerlandais tente sa chance à l'avant de la course et on va le noter car pour le moment tout le monde reste au chaud et il n'y a pas vraiment de course.

13:58 - Le départ enfin donné Après des incidents en pagaille, la course est enfin lancée avec dès le départ, l'équipe Visma qui prend les commandes avec Bruno Armirail qui roule à l'avant.

13:49 - Et une chute juste avant le départ C'est tombé dans le peloton dans un virage, la route est bien évidemment très glissante sur ce Paris Nice, Kamna a été impliqué dans la chute.