Paris - Nice 2026 : Harold Tejada triomphe sur la 6e étape, les favoris se neutralisent, le classement

Journée à suspense ce vendredi 13 mars lors de l'étape du Paris Nice avec la victoire de Tejada sur la 6e étape.

L'essentiel Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.

Après l'abandon de Juan Ayuso, le Danois, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment de concurrence sur cette course en signant pour le moment deux victoires avec une avance conséquente au classement général. Le classement de Paris Nice

Derniers résultats

17:10 - Les images de la victoire de Tejada Découvrez les images de la victoire du Colombien du côté d'Apt pour cette sixième étape du Paris Nice 2026. 16:50 - Pas de changement au général Les favoris se sont neutralisés dans cette fin d'étape malgré une offensive de Lenny Martinez. Jonas Vingegaard est donc toujours largement en tête avant l'entame de ce week-end difficile pour les coureurs. 16:45 - VICTOIRE DE Tejada La victoire en solitaire du Colombien Harold Tejada, beau succès à Apt pour l'équipe Astana. Dorian Godon, notre champion de France termine 2e devant Bryan Coquard. 16:42 - Il reste 3 km Et les favoris se retrouvent tous ensemble à l'exception de Tejada qui a pris beaucoup d'avance en quelques secondes et qui file vers la victoire à Apt. 16:40 - L'offensive de Lenny Martinez Belle attaque du Français Lenny Martinez qui a placé une belle accélération avec Jonas Vingegaard dans la roue. 16:38 - Fin de l'échappée Tarling et Arrieta n'ont pas pu résister à l'accélération du peloton et de la Visma notamment avec Campenaerts. 16:32 - C'est parti pour la côte de Saignon L'échappée se lance dans l'ascension de la côte de Saignon avec l'explication finale entre les favoris, 25 secondes d'écart avec le peloton... 16:25 - Les 15 derniers kilomètres Il reste encore 15 kilomètres dans cette étape du Paris Nice 2026 avec le peloton qui accélère, mais Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Igor Arrieta (UAE Emirates XRG) et Arthur Kluckers (Tudor) ont toujours plus d'une minute d'avance. 16:15 - Encore 20 kilomètres Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Igor Arrieta (UAE Emirates XRG) et Arthur Kluckers (Tudor) ont gagné un peu de terrain sur le duo Cras-Kragh Andersen pointe à 1'. Le peloton accuse un retard de 1'20''. 16:06 - Un point sur la course Le passage au sommet du col de l’Aire Deï Masco (cat.2, km 146,1) pour l'échappée. Kragh Andersen a franchi le col avec 30'' de retard. Le peloton est pointé à 50'' 1. Arrieta, 5 pts

2. Kluckers, 3 pts

3. Tarling, 2 pts

4. Cras, 1 pt 15:57 - Attaque dans le peloton Le champion du Danemark s'est lancé à la poursuite de Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Igor Arrieta (UAE Emirates XRG), Stefen Cras (Soudal-Quick Step) et Arthur Kluckers (Tudor). 15:51 - Avant dernière ascension Place au col de l'Aire Deï Masco dans quelques minutes, avant dernière ascension de cette étape du Paris Nice avec l'échappée qui a toujours 1'24'' d'avance sur le peloton. 15:29 - L'écart est stable Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Igor Arrieta (UAE Emirates XRG), Stefen Cras (Soudal-Quick Step) et Arthur Kluckers (Tudor) sont entrés dans les 60 derniers kilomètres de l'étape et il y a toujours 1'20'' d'écart. 15:25 - Une grosse moyenne Les hommes de tête ont parcouru 48,3 kilomètres dans la deuxième heure de course, soit une moyenne de 48,8 km/h depuis le départ de l'étape. 15:10 - Le passage au sommet Le résultat au sommet de la côte de Bonnieux (cat.3, km 105,7) 1. Arrieta, 3 pts

2. Kluckers, 2 pts

3. Tarling, 1 pt LIRE PLUS

Le parcours détaillé et les étapes

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.