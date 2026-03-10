Paris - Nice 2026 : Ineos remporte le contre la montre par équipes, Ayuso en jaune, le classement

Troisième étape du Paris Nice 2026 ce mardi 10 mars avec un contre la montre par équipes qui a vu le triomphe de la formation Ineos.

L'essentiel Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.

Plusieurs grands noms du vélo seront engagés sur le Paris Nice du 8 au 15 mars. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra également du côté de la Lidl-Trek, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose et Lennard Kämna. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin. Le classement de Paris Nice

Derniers résultats

17:15 - Le top 10, Vingegaard le grand perdant Voici le top 10 au général de ce Paris-Nice avec donc la mauvaise opération pour le double vainqueur du Tour de France qui se retrouve à 17 secondes de Ayuso. Vauquelin est deuxième ! 17:01 - Victoire officielle d'Ineos L'équipe Education EasyPost en termine, Ineos s'impose officiellement sur cette troisième étape du Paris Nice. Kevin Vauquelin échoue à quelques secondes du maillot jaune que va endosser Juan Ayuso. Au final, la mauvaise opération pour la Visma qui termine à une quinzaine de secondes. 17:00 - Le maillot jaune pour Ayuso Grâce à ses quatre secondes de bonification hier, Juan Ayuso obtient le maillot jaune de leader dans ce Paris-Nice 2026 puisque Kevin Vauquelin échoue à 2 secondes de la formation américaine... 16:55 - Meilleur temps pour Ineos qui va s'imposer ! L'équipe Ineos Grenadiers termine en tête de ce contre la montre par équipes avec Kevin Vauquelin qui franchit la ligne d'arrivée avec deux secondes d'avance sur la Lidl Trek. Ce ne sera pas assez pour prendre le jaune, mais oui pour la victoire ! 16:44 - Oh le temps canon d'Ineos Quel chrono pour Ineos qui signe le meilleur temps intermédiaire avec 12 secondes d'avance sur Lidl Trek. Dorian Godon pourrait être en jaune ce soir. 16:41 - Lidl Trek signe le meilleur temps Avec son leader espagnol Juan Ayuso, la formation américaine a fait le show pour signer le meilleur temps dans ce chrono par équipes du Paris-Nice devant Decathlon et Visma. Quasiment 9 secondes d'avance. Ayuso prend 17 secondes d'avance sur Vingegaard, pas négligeable. 16:35 - Lidl Trek en forme La formation de Juan Ayuso prend le meilleur temps intermédiaire avec deux secondes d'avance sur l'équipe Visma de Jonas Vingegaard. 16:26 - Le départ d'Ineos Avec notamment Kevin Vauquelin dans les rangs, l'équipe Ineos Grenadier s'élance avec déjà des temps de passage des grosses équipes favorites comme la Visma et la Lidl Trek. 16:23 - Decathlon meilleur temps ! Incroyable performance de la formation française sur ce Paris-Nice qui signe le meilleur temps devant la Visma de Vingegaard. Quatre secondes de mieux ! 16:14 - La Lidl Trek d'Ayuso s'élance Deuxième grosse équipe favorite de ce contre la montre par équipes de ce Paris-Nice 2026, la Lidl Treck de Juan Ayuso qui est le favori pour porter la tunique jaune ce soir... 16:11 - Movistar 2e provisoire La formation espagnole a réalisé un bon chrono en prenant la deuxième place à 13 secondes derrière la Visma de Vingegaard. 16:02 - La Visma prend le meilleur temps Quel final de l'équipe Visma-Lease a bike qui colle finalement 21 secondes au meilleur temps de l'équipe UAE Emirates. Vingegaard a terminé ce chrono en tête, mais Bruno Armirail, toujours dans les roues, pourrait être le nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice. 15:59 - Trois secondes d'avance pour la Visma Le temps de l'équipe UAE est battu sur ce point intermédiaire par l'équipe de Jonas Vingegaard, mais ce n'est pas non plus spectaculaire face à l'équipe UAE, seulement trois secondes d'avance pour le Danois. 15:55 - Meilleur temps pour UAE Pour un peu moins de quatre secondes, l'équipe UAE Emirates prend le meilleur temps devant la formation française de la Groupama FDJ. 15:49 - UAE est en forme Malgré une équipe qu'on peut qualifier de bis, la Team UAE a signé le meilleur temps intermédiaire pour le moment après une quinzaine de kilomètres. LIRE PLUS

Le parcours détaillé et les étapes

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.