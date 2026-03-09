Paris - Nice 2026 : la 2e étape pour Max Kanter, le classement

La deuxième étape du Paris-Nice disputée ce lundi 9 mars a été réglée au sprint par Max Kanter.

Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner. Plusieurs grands noms du vélo seront engagés sur les routes françaises du 8 au 15 mars. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra également du côté de la Lidl-Trek, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose et Lennard Kämna. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Chez UAE, João Almeida sera entouré de Marc Soler, Igor Arrieta et Pavel Sivakov. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley et Joshua Tarling, avec la présence des Français Kévin Vauquelin et Dorian Godon. On suivra également David Gaudu chez la Groupama, mais également Lenny Martinez pour la Bahrain Victorious. Le classement de Paris Nice

18:20 - Le contre la montre par équipes attendu ce mardi Après deux premières étapes tranquilles pour les favoris même si on a vu Ayuso prendre les bonifications sur un sprint intermédiaire, le contre la montre par équipes de ce mardi pour la 3e étape du Paris Nice promet et va certainement créer des écarts importants. 17:55 - Trois Français dans le top 10 Il y a trois coureurs français dans le top 10 de cette seconde étape du Paris Nice avec notamment le champion de France Dorian Godon (Ineos Grenadiers) qui est au pied du podium à la 5e place. Turgis est 10e alors que Russo est 9e. 17:40 - La vidéo de la victoire de l'Allemand Max Kanter a été le plus fort sur ce sprint massif devançant notamment le retour de Laurence Pithie et du Belge Jasper Stuyven. 17:20 - Lamperti conserve le maillot jaune L'Américain qui a terminé assez loin dans ce sprint va conserver le maillot jaune de leader dans ce Paris Nice 2026. 17:19 - LA VICTOIRE DE Max Kanter ! Le sprint massif sur la très longue ligne droite de 800 mètres a permis aux équipes de sprinteurs de bien s'organiser dans le final et à ce petit jeu, c'est Max Kanter qui a été le meilleur pour remporter cette seconde étape du Paris Nice. 17:17 - Hoole repris après la flamme rouge, sprint massif ! Le numéro du Néerlandais est maintenant terminé et c'est désormais l'heure aux sprinteurs de faire la différence sur cette seconde étape du Paris Nice ! Quel sprinteur va s'imposer ? 17:15 - Hoole peut y croire ! Il ne reste plus que trois kilomètres et il a toujours une quinzaine secondes d'avance sur le peloton, show incroyable du coureur de l'équipe française. 17:09 - 20 secondes pour Hoole Alors qu'il reste désormais 8 kilomètres avant Montargis dans le final de cette seconde étape du Paris Nice, le Néerlandais tient encore avec 20 secondes d'avance ! 17:03 - La chute dans le peloton Il reste 15 kilomètres et le peloton devient un peu plus nerveux à l'image de cette chute dans le peloton impliquant notamment 3 coureurs d'Alpecin-Premier Tech. 17:00 - Hoole seul en tête Le coureur de l'équipe Decathlon CMA GGM est toujours seul à l'avant de la course avec une vingtaine de secondes d'avance depuis quelques kilomètres. 16:45 - Encore 25 kilomètres Il reste 25 kilomètres dans cette étape du Paris Nice qui va sans aucun doute se terminer avec un sprint massif depuis la fin de l'échappée il y a une vingtaine de kilomètres. 16:20 - Ayuso a fait le sprint intermédiaire et prend 4 secondes Au milieu des sprinteurs, le leader espagnole Juan Ayuso a réussi à prendre quatre secondes de bonification assez précieuses. Vito Braet a de son côté réglé ce sprint intermédiaire, Lamperti prend la 3e place. Cela veut dire que Vito Braet est de retour dans la même seconde que l'Américain dans ce Paris Nice. 16:10 - Pedersen meilleur grimpeur Le Danois sera toujours le porteur du maillot de meilleur grimpeur sur la 3e étape du Paris Nice, voici le classement : Casper Pedersen (18 points)

Mathis Le Berre (14 points)

Max Walker (3 points)

Sébastien Grignard (2 points)

Patrick Gamper (2 points)

Sandy Dujardin (1 point)

Mattéo Vercher (1 point)

Pas de changement en tête de la course Le peloton gère tranquillement l'écart avec les deux hommes à l'avant de la course, seulement 1'30 pour Pedersen et Le Berre. Il reste 80 kilomètres dans cette 2e étape du Paris Nice.

Le parcours détaillé et les étapes

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.