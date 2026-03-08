Paris - Nice 2026 : Lamperti remporte la 1ère étape, le classement

Paris Nice a débuté ce dimanche 8 mars avec la première victoire signée par

Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course. "Je suis impatient d'être au départ de Paris-Nice une nouvelle fois. C'est une course prestigieuse avec une longue histoire" a expliqué le Danois dans un communiqué.

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs. Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.

Plusieurs grands noms du vélo seront engagés sur les routes françaises du 8 au 15 mars. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra également du côté de la Lidl-Trek, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose et Lennard Kämna. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Chez UAE, João Almeida sera entouré de Marc Soler, Igor Arrieta et Pavel Sivakov. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley et Joshua Tarling, avec la présence des Français Kévin Vauquelin et Dorian Godon. On suivra également David Gaudu chez la Groupama, mais également Lenny Martinez pour la Bahrain Victorious.