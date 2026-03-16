Paris - Nice 2026 : le sacre de Vingegaard entre dans les livres d'histoire, le classement final

La "Course au Soleil" s'est conclue ce dimanche 15 mars avec le triomphe du Danois Jonas Vingegaard.

Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" a lancé définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes...

Le Danois Jonas Vingegaard, annoncé comme le grand favori, a survolé cette édition 2026 avec deux belles victoires d'étape et une 2ème place sur la dernière étape niçoise marquée par la victoire française de Lenny Martinez, 5e au général. Après l'abandon de Juan Ayuso, maillot jaune, le coureur de Visma-Lease a Bike, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment eu de concurrence sur cette course, il devance de plus de 4 minutes Felipe Martinez, son premier poursuivant au classement... Un écart historique. lIl s'agit de l'écart le plus important enregistré sur l'épreuve depuis l'édition 1939 et la victoire de Maurice Archambaud, 9'33'' devant Frans Bonduel.

Le classement de Paris Nice

Ce titre représente énormément pour moi : je n'arrivais pas à gagner cette course et c'est une superbe façon de démarrer ma saison. Je suis très fier" a lancé le Danois qui va désormais préparer le Giro tout au long du mois d'avril pour ramener le prestigieux maillot rose.