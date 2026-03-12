Paris - Nice 2026 : sans concurrence, Vingegaard écœure tout le monde sur la 5e étape, le classement

Démonstration de Jonas Vingegaard qui s'impose pour la deuxième fois en deux jours sur ce Paris Nice 2026 et qui prend encore une fois le large au général.

L'essentiel Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.

Après l'abandon de Juan Ayuso, le Danois, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment de concurrence sur cette course en signant pour le moment deux victoires avec une avance conséquente au classement général. Le classement de Paris Nice

Derniers résultats

17:32 - La vidéo de la victoire Les derniers mètres pour Jonas Vingegaard qui s'impose donc facilement sur cette 5e étape. 17:13 - Vingegaard est aussi meilleur grimpeur En passant encore une fois en tête à deux reprises aujourd'hui, Jonas Vingegaard empoche également le maillot de meilleur grimpeur. Anecdotique, mais cela prouve l'écrasante domination du Danois. 16:59 - L'attaque de Vingegaard Retrouvez en images l'attaque décisive de Jonas Vingegaard qui n'a pas forcé son talent pour s'imposer aujourd'hui. 16:45 - Un écart très important au général Jonas Vingegaard, sans concurrence, prend donc une grosse avance au général avec plus de trois minutes d'avance sur son dauphin, Daniel Felipe Martinez et quasiment six minutes sur Georg Steinhauser et Kevin Vauquelin. 16:34 - Le triomphe de Vingegaard Le Danois s'impose une nouvelle fois sur les routes du Paris-Nice, encore en solitaire. Son attaque à une vingtaine de kilomètres a fait la différence face au groupe Vauquelin et Martinez. Démonstration sans concurrence du double vainqueur du Tour de France. Valentin Paret Peintre prend la seconde place de cette 5e étape. 16:28 - Le groupe de contre à 1'35'' L.Martinez, Vauquelin, Tejada, D.Martinez, Steinhauser et Rondel vont se disputer les places d'honneur sur cette 5e étape du Paris Nice. Il reste 3 kilomètres. 16:22 - Vingegaard passe au sommet La côte de Saint-Barthélémy-le-Plain est avalée par Jonas Vingegaard qui n'a plus qu'une dizaine de kilomètres donc pour filer vers une deuxième victoire en deux jours. 16:17 - 10 km Il ne reste plus que 10 kilomètres et Jonas Vingegaard déroule à l'avant de course avec plus d'une minute d'avance sur le groupe Vauquelin. Une partition parfaite pour le Danois qui vise le Giro dans quelques semaines... 16:06 - Vingegaard bascule devant Le Danois est parti dans un effort en solitaire avec une quinzaine de secondes d'avance sur Lenny Martinez et 20 sur le groupe Vauquelin. Il y a quand même de l'espoir pour les Français. 16:02 - Attaque de Vingegaard Le Danois est encore une fois le plus fort et passe à l'offensive dans la côte de Saint-Jean-de-Muzols. Vauquelin, Martinez et Paret Peintre ne sont pas non plus décrochés. 16:00 - La côte de Saint-Jean-de-Muzols Place à la difficulté la plus importante de cette étape du Paris Nice avec la côte de Saint-Jean-de-Muzols. Il reste 20 kilomètres avant l'arrivée et les favoris vont désormais s'expliquer. 15:55 - Beaucoup d'Ineos Dans le peloton, Vauquelin, Onley, Kwiatkowski et Rodriguez sont présents pour la formation britannique et depuis quelques minutes, Tarling, présent dans l'échappée, ajoute de la densité... Il reste 25 kilomètres. 15:50 - Cepeda seul en tête Cepeda passe en tête au sommet de la côte de Sècheras devant le Russe Vlasov. Le peloton est toujours mené par Armirail devant son leader, Jonas Vingegaard avec un peu plus d'une minute d'écart. 15:39 - La côte de Sécheras Place à la côte de Sécheras et ses 3,3 kilomètres, premier temps fort sur cette fin d'étape entre l'échappée et le peloton même si la bataille semble être perdue d'avance avec seulement une minute entre les deux groupes. 15:35 - Le sprint intermédiaire Avec les bonifications, voici le classement du sprint intermédiaire alors que nous entamons la dernière partie de cette étape du Paris-Nice. 1. Romeo, 10pts/6’’

2. Milesi, 6pts/4’’

3. Vlasov, 4pts/2''

Le parcours détaillé et les étapes

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.