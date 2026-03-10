Paris - Nice 2026 : un contre la montre par équipes, la 3e étape et le classement

Troisième étape du Paris Nice 2026 ce mardi 10 mars qui s'annonce déjà décisive avec le contre la montre par équipes.

Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner. Plusieurs grands noms du vélo seront engagés sur les routes françaises du 8 au 15 mars. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra également du côté de la Lidl-Trek, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose et Lennard Kämna. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Chez UAE, João Almeida sera entouré de Marc Soler, Igor Arrieta et Pavel Sivakov. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley et Joshua Tarling, avec la présence des Français Kévin Vauquelin et Dorian Godon. On suivra également David Gaudu chez la Groupama, mais également Lenny Martinez pour la Bahrain Victorious. Le classement de Paris Nice

Derniers résultats

10:30 - Jour de chrono ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour suivre le contre la montre par équipes du Paris Nice 2026 ce mardi 10 mars. Il s'agit du premier gros test pour les coureurs dans ce Paris Nice. Les favoris comme Jonas Vingegaard avec son équipe Visma pourraient déjà frapper un grand coup.

Le parcours détaillé et les étapes

Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.