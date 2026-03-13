Paris - Nice 2026 : une 6e étape piégeuse, Vingegaard visé, le classement
Après sa démonstration depuis deux jours, Jonas Vingegaard pourrait être enfin attaqué ce vendredi 13 mars sur cette 6e étape du Paris-Nice.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.
- Après l'abandon de Juan Ayuso, le Danois, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment de concurrence sur cette course en signant pour le moment deux victoires avec une avance conséquente au classement général.
Le classement de Paris Nice
12:00 - "Rester concentré"
Les confidences de Vingegaard après sa deuxième victoire ce jeudi au Paris-Nice. "Je voulais vraiment gagner, mais c’est aussi toute l’équipe qui voulait gagner. Nous avons fait un travail incroyable, d’abord en faisant en sorte qu’il y ait un groupe d’échappés qui nous convienne et en gardant une courte distance entre eux et nous. On voulait gagner un maximum de temps et maintenant j’ai une belle avance… Ils méritent du champagne ce soir. C’est marrant, parce que je me suis dit à un moment que ça ressemblait à la route sur laquelle j’avais chuté l’année dernière. Donc c’est sympa de prendre une revanche aujourd’hui. Gagner aujourd’hui avec ce temps magnifique, dans cette belle région, c’est réellement une journée folle pour moi et toute l’équipe. Ce n’est pas fini, il reste trois étapes et on sait que beaucoup de choses peuvent se produire. Il faut rester concentré jusqu’à Nice. Nous avons dû adapter le plan, parce qu’il a fallu combler le retard sur l’échappée, il était trop important donc nous avons dû accélérer plus tôt que prévu pour retrouver notre plan d’origine. Tout le monde s’est sacrifié pour y arriver. J’avais déjà un bel avantage, grâce à Victor qui m’a parfaitement lancé, ce qui m’a permis de ne pas aller chercher mes limites pour distancer mes adversaires.
11:30 - Vingegaard seul au monde
On ne va pas se mentir, le suspense dans ce Paris-Nice est un peu mort, Jonas Vingegaard a beaucoup d'avance et sauf incident que l'on ne souhaite pas, le Danois devrait filer vers la victoire dimanche. Cela n'empêche pas d'avoir une course et des batailles pour la victoire d'étape ce vendredi avec notamment nos Français. Au général, Vingegaard a 3'22'' d'avance sur son dauphin, Daniel Felipe Martinez.
11:00 - Le profil
Sixième étape du Paris-Nice 2026 et une étape piégeuse au programme entre Barbentane et Apt. L'étape est vallonnée même si les 22 premiers kilomètres seront entièrement plats avant d’aborder la Côte de Saint-Rémy-de-Provence (2,5 km à 5 %). Le peloton traversera ensuite 60 kilomètres de plaine, sur de longues lignes droites passant notamment par Mallemort et Robion. Cette portion sera suivie d’un faux plat montant d’environ 12 kilomètres, avant l’ascension de la Côte de Bonnieux (2,5 km à 4,6 %). Le Col de l’Aire Deï Masco (7,1 km à 4,4 %), positionné à l’est du massif du Luberon sera ensuite escaladé puis les coureurs devront escalader la Côte de Saignon (4 km à 5 %), dont le sommet sera situé à seulement 4,5 kilomètres de l’arrivée.
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km