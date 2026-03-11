Paris - Nice 2026 : une arrivée au sommet et une grosse bataille entre les favoris, le classement
La 4e étape du Paris-Nice promet avec la première arrivée au sommet du côté d'Uchon.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.
- Plusieurs grands noms du vélo seront engagés sur le Paris Nice du 8 au 15 mars. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra du côté de la Lidl-Trek, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose et Lennard Kämna. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin.
Le classement de Paris Nice
10:40 - Le profil de la 4e étape
Et quelle étape nous attend ce mercredi 11 mars à Paris-Nice avec une arrivée au sommet qui promet entre les favoris de la "Course au soleil". Sur le papier, l'ascension vers Uchon ne propose rien d'insurmontable, avec ses 8 kilomètres à 4,5% de moyenne, mais le final de celle-ci est bien plus compliqué, avec un dernier kilomètre à près de 13%...
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km