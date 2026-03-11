Paris - Nice 2026 : Vingegaard triomphe à Uchon après une 4e étape de folie et l'abandon d'Ayuso, le classement

La 4e étape du Paris-Nice ce mercredi 11 mars a offert un spectacle de folie avec malheureusement l'abandon du maillot jaune, Juan Ayuso. En s'extirpant de tous les problèmes, Jonas Vingegaard triomphe.

16:42 - L'attaque de Vingegaard en vidéo Retrouvez les images de l'attaque de Jonas Vingegaard qui laissé sur place les deux coureurs de la Bora pour finalement triompher quelques minutes plus tard.

16:38 - Le triomphe de Jonas Vingegaard Quel triomphe pour Jonas Vingegaard qui a su éviter tous les problèmes tout au long de la journée avant de placer une dernière petite attaque lors de la rampe finale à Uchon. Il est déjà dans une position très confortable pour remporter ce Paris Nice. Daniel Martinez termine 2e devant son coéquipier Tim Van Dijke.

16:34 - La rampe finale ! Nous y sommes avec la montée finale et la dernière rampe à plus de 12% ! La victoire va se jouer entre Felipe Martinez et Jonas Vingegaard.

16:32 - Le prix de la combativité Le jury du prix de la combativité a désigné les deux frères jumeaux Tim et Mick Van Dijke comme gagnants sur cette étape assez folle du Paris Nice.

16:29 - Onley lâché Dans le groupe Vauquelin, Oscar Onley a encore une fois craqué sous l'impulsion du Français qui fait quand même un joli numéro même s'il est à 3'30 de la tête.

16:24 - Van Dijke se relève Le travail est fait par Van Dijke qui vient de se relever, il reste un étage avant la propulsion Martinez qui a un Jonas Vingegaard collé dans la roue alors qu'il reste 6 kilomètres.

16:20 - Vauquelin est revenu au 2e échelon Malgré toutes les péripéties, Kevin Vauquelin est revenu au second échelon de la course derrière le groupe Vingegaard qui va entamer l'ascension d'Uchon.

16:14 - Plus que 13 kilomètres Et Jonas Vingegaard est toujours dans une position idéale à l'approche d'Uchon et la dernière ascension qui propose des pourcentages très élevés dans les derniers kilomètres. Personne ne reviendra sur Vingegaard, D.Martinez, T.Van Diike et M.Van Dijke.

16:13 - Le résultat du grand prix de la montagne Voici le résultat au sommet de la côte de la Croix de la Libération (cat.2, km 171,9) : 1. M. van Dijke, 5 pts

2. T. van Dijke, 3 pts

3. D. Martinez, 2 pts

4. Vingegaard, 1 pt

16:05 - L'heure de la côte de la Croix de la Libération La côte de la Croix de la Libération est désormais au programme à l'avant de la course avec Jonas Vingegaard qui a pris le temps de se déshabiller un peu malgré la pluie et le vent. Le Danois est quand même dans une sacrée belle position pour triompher à Uchon.

15:52 - La détresse de Juan Ayuso Les images de l'abandon du maillot jaune Juan Ayuso après une chute dans des conditions très difficiles.

15:52 - Petit point de situation sur ce Paris Nice Vingegaard roule désormais seul à l'avant avec D.Martinez, Denz, T.Van Diike et M.Van Dijke. Le groupe Vauquelin a totalement explosé et est désormais à plus de 2'20. Le groupe Onley est également très loin à quasiment une minute.

15:48 - Six secondes de bonif pour Vingegaard Jonas Vingegaard passe en tête sur le sprint intermédiaire et prend six secondes de bonification. Il pourrait être le nouveau maillot jaune ce soir si les incidents l'épargnent.

15:34 - L'ambulance évacue Ayuso Sérieusement touché, l'Espagnol a mis pied à terre et est évacué par ambulance, le fémur semble être touché pour le leader de la Lidl Trek. Scénario catastrophe et dantesque sur cette 4e étape du Paris Nice.