Paris - Nice 2026 : Vingegaard triomphe à Uchon après une 4e étape de folie et l'abandon d'Ayuso, le classement
La 4e étape du Paris-Nice ce mercredi 11 mars a offert un spectacle de folie avec malheureusement l'abandon du maillot jaune, Juan Ayuso. En s'extirpant de tous les problèmes, Jonas Vingegaard triomphe.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" lance définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard a décidé de se lancer à l'assaut de cette course qui veut tout simplement gagner.
- Plusieurs grands noms du vélo sont engagés sur ce Paris Nice. En plus du grand favori Jonas Vingegaard, on suivra du côté de la Lidl-Trek Mattias Skjelmose et Lennard Kämna après l'abandon de Juan Ayuso sur la 4e étape, sérieusement touché. Pour la Red Bull – Bora – Hansgrohe Daniel Martinez et Aleksandr Vlasov seront les leaders. Enfin, Ineos Grenadiers pourra compter sur Carlos Rodriguez, Oscar Onley, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin.
Le classement de Paris Nice
16:42 - L'attaque de Vingegaard en vidéo
Retrouvez les images de l'attaque de Jonas Vingegaard qui laissé sur place les deux coureurs de la Bora pour finalement triompher quelques minutes plus tard.
???? #ParisNice | L'ATTAQUE DE VINGEGAARD ! ⚡— francetvsport (@francetvsport) March 11, 2026
Il laisse sur le carreau Martinez et Van Dijke à 1 kilomètre de l'arrivée.
???? Suivez le direct et interagissez sur le live chat : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/OO2ND7XEr9
16:38 - Le triomphe de Jonas Vingegaard
Quel triomphe pour Jonas Vingegaard qui a su éviter tous les problèmes tout au long de la journée avant de placer une dernière petite attaque lors de la rampe finale à Uchon. Il est déjà dans une position très confortable pour remporter ce Paris Nice. Daniel Martinez termine 2e devant son coéquipier Tim Van Dijke.
16:34 - La rampe finale !
Nous y sommes avec la montée finale et la dernière rampe à plus de 12% ! La victoire va se jouer entre Felipe Martinez et Jonas Vingegaard.
16:32 - Le prix de la combativité
Le jury du prix de la combativité a désigné les deux frères jumeaux Tim et Mick Van Dijke comme gagnants sur cette étape assez folle du Paris Nice.
16:29 - Onley lâché
Dans le groupe Vauquelin, Oscar Onley a encore une fois craqué sous l'impulsion du Français qui fait quand même un joli numéro même s'il est à 3'30 de la tête.
16:24 - Van Dijke se relève
Le travail est fait par Van Dijke qui vient de se relever, il reste un étage avant la propulsion Martinez qui a un Jonas Vingegaard collé dans la roue alors qu'il reste 6 kilomètres.
16:20 - Vauquelin est revenu au 2e échelon
Malgré toutes les péripéties, Kevin Vauquelin est revenu au second échelon de la course derrière le groupe Vingegaard qui va entamer l'ascension d'Uchon.
16:14 - Plus que 13 kilomètres
Et Jonas Vingegaard est toujours dans une position idéale à l'approche d'Uchon et la dernière ascension qui propose des pourcentages très élevés dans les derniers kilomètres. Personne ne reviendra sur Vingegaard, D.Martinez, T.Van Diike et M.Van Dijke.
16:13 - Le résultat du grand prix de la montagne
Voici le résultat au sommet de la côte de la Croix de la Libération (cat.2, km 171,9) :
1. M. van Dijke, 5 pts
2. T. van Dijke, 3 pts
3. D. Martinez, 2 pts
4. Vingegaard, 1 pt
16:05 - L'heure de la côte de la Croix de la Libération
La côte de la Croix de la Libération est désormais au programme à l'avant de la course avec Jonas Vingegaard qui a pris le temps de se déshabiller un peu malgré la pluie et le vent. Le Danois est quand même dans une sacrée belle position pour triompher à Uchon.
15:52 - La détresse de Juan Ayuso
Les images de l'abandon du maillot jaune Juan Ayuso après une chute dans des conditions très difficiles.
???? #ParisNice | ❌ JUAN AYUSO ABANDONNE !— francetvsport (@francetvsport) March 11, 2026
???? Le maillot jaune, victime d'une chute, tente de repartir mais il semble durement touché. C'est terminé !
???? Suivez le direct et interagissez sur le live chat : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Q3ufrhDp2k
15:52 - Petit point de situation sur ce Paris Nice
Vingegaard roule désormais seul à l'avant avec D.Martinez, Denz, T.Van Diike et M.Van Dijke. Le groupe Vauquelin a totalement explosé et est désormais à plus de 2'20. Le groupe Onley est également très loin à quasiment une minute.
15:48 - Six secondes de bonif pour Vingegaard
Jonas Vingegaard passe en tête sur le sprint intermédiaire et prend six secondes de bonification. Il pourrait être le nouveau maillot jaune ce soir si les incidents l'épargnent.
15:34 - L'ambulance évacue Ayuso
Sérieusement touché, l'Espagnol a mis pied à terre et est évacué par ambulance, le fémur semble être touché pour le leader de la Lidl Trek. Scénario catastrophe et dantesque sur cette 4e étape du Paris Nice.
15:30 - Onley s'est arrêté
L'Ecossais est attendu par Tarling pour tenter de revenir au contact du groupe de tête, mais l'écart stagne autour des 25 secondes. Scénario catastrophe pour l'équipe Ineos sachant que Vauquelin est encore un cran derrière pas loin de la minute.
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km