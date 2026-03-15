Paris - Nice 2026 : Vingegaard vers une victoire historique, Vauquelin attendu sur la 8e étape, le classement
Dernière étape du Paris-Nice ce dimanche avec la victoire attendue de Jonas Vingegaard.
- Paris - Nice ou plutôt la "Course au soleil" a lancé définitivement cette nouvelle saison de cyclisme avec la première grosse course à étapes de l'année, en France. A quelques semaines du début du Tour d'Italie, Paris - Nice est souvent l'occasion pour les prétendants au Giro de se jauger dans des étapes particulièrement exigeantes. Avec le Giro en ligne de mire, Jonas Vingegaard s'est lancé à l'assaut de cette course avec une certaine réussite...
- Après l'abandon de Juan Ayuso, maillot jaune, le Danois, double vainqueur du Tour de France, n'a pas vraiment eu de concurrence sur cette course en signant deux victoires avec une avance conséquente au classement général, l'un des plus gros de l'histoire, peut être même le plus grand à la fin de cette 8e étape...
Le classement de Paris Nice
11:00 - Le profil de la 8ème étape
La 8ᵉ étape de Paris–Nice s’élance de Nice et débute par une remontée d’une vingtaine de kilomètres dans la vallée du Var avant de bifurquer vers la vallée de la Vésubie. Les coureurs y affrontent de longs faux plats montants qui usent progressivement le peloton avant la première vraie difficulté : le col de la Porte (7 km à 7,2 %). Après le sommet, une longue descente mène vers Contes et la Côte de Châteauneuf-Villevieille (6,6 km à 6,6 %). Une courte descente conduit ensuite vers une montée plus roulante jusqu’à Aspremont (3,8 km à 4,1 %). Le final reste nerveux avec la redoutable Côte du Linguador (3,3 km à 8,8 %, avec un passage à 14 %). Après un dernier faux plat vers le sprint intermédiaire, les cinq derniers kilomètres sont plats. L’arrivée se situe au stade Allianz Riviera, antre de l’OGC Nice, après un final sinueux pouvant piéger les sprinteurs.
Le parcours détaillé et les étapes
Le parcours s'annonce excitant avec peu d'étapes considérées comme plates et accessibles aux sprinteurs (les deux premières). Le contre-la-montre par équipes dès la troisième étape proposera sans aucun doute une première hiérarchie, qui pourrait être décisive. La course prendra une autre dimension avec une arrivée en montée à Uchon avant des étapes accidentées dans l'Ardèche et en Provence. Le week-end final dans l'arrière-pays niçois s'annonce décisif, avec une arrivée au sommet à Auron suivie d'une dernière étape vallonnée autour de Nice.
- 8 mars 2026 : étape 1 Achères - Carrières-sous-Poissy - 171,2 km
- 9 mars 2026 : étape 2 Épône - Montargis - 187 km
- 10 mars 2026 : étape 3 Cosne-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (CLM équipes) - 23,5 km
- 11 mars 2026 : étape 4 Bourges - Uchon - 195 km
- 12 mars 2026 : étape 5 Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux - 205,4 km
- 13 mars 2026 : étape 6 Barbentane - Apt - 179,3 km
- 14 mars 2026 : étape 7 Nice - Auron - 138,7 km
- 15 mars 2026 : étape 8 Nice - Nice - 145 km