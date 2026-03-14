Tirreno Adriatico 2026 : Del Toro s'offre l'étape reine et file vers la victoire finale, le classement

La 6e étape du Tirreno Adriatico ce samedi 14 mars a été remportée par le Mexicain et leader, Isaac Del Toro.

Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice . Cette année le parcours n'a offert aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.

Derniers résultats

15:45 - La victoire en vidéo Retrouvez les derniers mètres de l'ascension et la victoire en solitaire du Mexicain Isaac Del Toro.

15:35 - VICTOIRE DE DEL TORO Imprenable Isaac Del Toro qui s'offre l'étape reine dans ce Tirreno Adriatico et probablement la victoire finale sauf catastrophe.

15:34 - Jorgenson accélère C'est désormais Jorgenson et Del Toro qui sont seuls à l'avant alors que Pellizzari a totalement craqué et va perdre gros.

15:31 - Le dernier kilomètre Ben Healy est toujours en tête avec Pellizzari mais pas très loin on retrouve le groupe des favoris

15:28 - Ben Healy gicle Dans des pourcentages très élevés, c'est Ben Healy qui fait la différence et qui prend des secondes d'avance.

15:26 - L'heure du Camerino C'est parti pour l'ascension finale, c'est la que le Tirreno Adriatico va se jouer ! Isaac Del Toro va-t-il résister aux assauts de ses adversaires ?

15:25 - Van Aert attaque Le Belge part à l'avant pour peut être faire un tremplin à Jorgenson dans quelques secondes, le plan semble clair.

15:15 - Encore 10 kilomètres Et tout reste à faire sur cette étape du Tirreno Adriatico avec les favoris tous présents. Au vu du rythme des Visma, Jorgenson va certainement attaquer Isaac Del Toro.

14:57 - Dernier tour Le duo Grégor Muhlberger - Clément Braz Afonso vient de passer au sommet de Camerino et entame donc le dernier tour avec une quarantaine de secondes d'avance.

14:47 - Le duo a moins d'une minute d'avance Mühlberger et Braz Afonso sont les seuls devants et ont désormais moins d'une minute d'avance sur le peloton.

14:35 - Le grand prix de la montagne Voila le classement de la montagne au sommet de Camerino 1)Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) 5 pts

2) Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) 3 pts

3) Timo Kielich (Visma | Lease a Bike) 2 pts

4) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 1 pt

14:20 - Carapaz tente sa chance Richard Carapaz a décidé de tenter l'aventure seul de son côté et a déjà pris une minute d'avance sur le peloton. Il est en chasse patate comme on dit entre deux groupes alors qu'il reste 50 km.

14:10 - Deux hommes prennent le large Braz Afonso et Mühlberger ont décidé de prendre le large par rapport à l'échappée. Ganna, Calzoni, Kielich et Silva ont déjà plus de trente secondes de retard.

14:00 - Il reste 60km Plus que 60 kilomètres dans cette étape du Tirreno et c'est Julian Alaphilippe qui roule très fort à l'avant du peloton, réduisant l'écart à moins de deux minutes.