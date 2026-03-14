Tirreno Adriatico 2026 : Del Toro s'offre l'étape reine et file vers la victoire finale, le classement
La 6e étape du Tirreno Adriatico ce samedi 14 mars a été remportée par le Mexicain et leader, Isaac Del Toro.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Cette année le parcours n'a offert aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
15:45 - La victoire en vidéo
Retrouvez les derniers mètres de l'ascension et la victoire en solitaire du Mexicain Isaac Del Toro.
La démonstration d'Isaac Del Toro ! Plus fort que tout le monde, le Mexicain a résisté aux attaques et s'offre la 6e étape de Tirreno-Adriatico ???? pic.twitter.com/3MRTCNKlt5— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 14, 2026
15:35 - VICTOIRE DE DEL TORO
Imprenable Isaac Del Toro qui s'offre l'étape reine dans ce Tirreno Adriatico et probablement la victoire finale sauf catastrophe.
15:34 - Jorgenson accélère
C'est désormais Jorgenson et Del Toro qui sont seuls à l'avant alors que Pellizzari a totalement craqué et va perdre gros.
15:31 - Le dernier kilomètre
Ben Healy est toujours en tête avec Pellizzari mais pas très loin on retrouve le groupe des favoris
15:28 - Ben Healy gicle
Dans des pourcentages très élevés, c'est Ben Healy qui fait la différence et qui prend des secondes d'avance.
15:26 - L'heure du Camerino
C'est parti pour l'ascension finale, c'est la que le Tirreno Adriatico va se jouer ! Isaac Del Toro va-t-il résister aux assauts de ses adversaires ?
15:25 - Van Aert attaque
Le Belge part à l'avant pour peut être faire un tremplin à Jorgenson dans quelques secondes, le plan semble clair.
15:15 - Encore 10 kilomètres
Et tout reste à faire sur cette étape du Tirreno Adriatico avec les favoris tous présents. Au vu du rythme des Visma, Jorgenson va certainement attaquer Isaac Del Toro.
14:57 - Dernier tour
Le duo Grégor Muhlberger - Clément Braz Afonso vient de passer au sommet de Camerino et entame donc le dernier tour avec une quarantaine de secondes d'avance.
14:47 - Le duo a moins d'une minute d'avance
Mühlberger et Braz Afonso sont les seuls devants et ont désormais moins d'une minute d'avance sur le peloton.
14:35 - Le grand prix de la montagne
Voila le classement de la montagne au sommet de Camerino
1)Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) 5 pts
2) Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) 3 pts
3) Timo Kielich (Visma | Lease a Bike) 2 pts
4) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 1 pt
14:20 - Carapaz tente sa chance
Richard Carapaz a décidé de tenter l'aventure seul de son côté et a déjà pris une minute d'avance sur le peloton. Il est en chasse patate comme on dit entre deux groupes alors qu'il reste 50 km.
14:10 - Deux hommes prennent le large
Braz Afonso et Mühlberger ont décidé de prendre le large par rapport à l'échappée. Ganna, Calzoni, Kielich et Silva ont déjà plus de trente secondes de retard.
14:00 - Il reste 60km
Plus que 60 kilomètres dans cette étape du Tirreno et c'est Julian Alaphilippe qui roule très fort à l'avant du peloton, réduisant l'écart à moins de deux minutes.
13:32 - Pas d'évolution de course
Rien de particulier à signaler sur l'étape du Tirreno pour le moment avec toujours les hommes de têtes, Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5), Timo Kielich (Visma | Lease a Bike) et Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) qui ont environ 3'30'' d'avance.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km