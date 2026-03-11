Tirreno Adriatico 2026 : des conditions difficiles, Paul Magnier très attendu sur la 3e étape... le classement

La troisième étape du Tirreno Adriatico ce mercredi 11 mars pourrait sourire à notre Français Paul Magnier...

Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de la seconde étape), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.

Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice . Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.

Derniers résultats

13:53 - Moins de 100 km Le cap de la mi course dans cette 3e étape du Tirreno Adriatico est passé depuis plusieurs minutes et il ne reste "plus" qu'une grosse centaine de kilomètres pour les coureurs qui auront sans aucun doute hâte de rentrer dans le bus face aux conditions dantesques sur la route.

13:20 - Plus d'échappée Sevilla n'a pas voulu poursuivre la journée à l'avant et le peloton est déjà regroupé avec les équipes de sprinteurs comme la Soudal, Lidl Trek et Alpecin qui roulent à l'avant pour tout contrôler. Il reste encore environ 120 kilomètres.

13:00 - Un abandon sur ce Tirreno Adriatico "Lennert Van Eetvelt ne prendra pas le départ de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico, après quelques jours difficiles suite à sa chute aux Strade Bianche et au contre-la-montre inaugural, explique sa formation Lotto-Intermarché ce mercrdi. En concertation avec l'équipe de performance et l'équipe médicale, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de se concentrer sur la récupération, dans le but de revenir en pleine forme pour le reste de la campagne de printemps."

12:55 - Sevilla prend les points de la montagne Le grand prix de la montagne à Todi est remporté par Sevilla, c'était certainement son objectif du jour, il est réussi. Est ce que le coureur va se relever ? Pas sur avec plus de trois minutes d'avance.

12:30 - Pellizzari a impressioné L'Italien a terminé dans les roues de van der Poel et Del Toro et aurait peut être même pu s'imposer sur la deuxième étape. "Nous avons abordé le secteur gravel dans une position parfaite avec Primoz (Roglic) et Gianni (Moscon), ainsi que les autres gars, et tout le monde a fait un excellent travail pour nous maintenir aux avant-postes. Dans les derniers kilomètres, j’ai tout donné et j’ai essayé de gagner l’étape. Aujourd’hui, je suis passé tout près, mais il reste encore cinq étapes à disputer et je continuerai d’essayer."

12:00 - Del Toro, un nouveau leader heureux "C’était vraiment incroyable. Quand je l’ai vu (Mathieu van der Poel, ndlr) après la chute de Matteo Jorgenson, je ne pensais pas que j’allais y arriver" a expliqué le Mexicain après la course de mardi. "Mais je souffrais vraiment beaucoup et je savais que j’étais le principal prétendant, alors j’ai simplement essayé d’aller à fond jusqu’à l’arrivée. Il n’y avait pas vraiment de tactique, c’était juste à bloc. Je suis heureux, c’est une sensation incroyable. Je me suis battu jusqu’au bout avec mon ami Giulio Pellizzari. J’ai mal partout, mais ça fait tellement du bien. C’était dur, vraiment très dur. Il (Pellizzari, ndlr) est vraiment très fort. Il a réussi à revenir avec moi sur Van der Poel, donc il est en super forme. C’est un coureur à surveiller"

11:42 - La journée s'annonce longue pour Sevilla Un train de sénateur à l'avant comme à l'arrière, la journée s'annonce longue pour l'Espagnol Sevilla, parti seul à l'aventure sur cette 3e étape du Tirreno Adriatico, promise aux sprinteurs dont un certain Paul Magnier...

11:30 - Mathieu van der Poel satisfait de sa victoire hier "C’était vraiment compliqué, surtout parce que la route et le revêtement étaient glissants. Il était difficile de se mettre en danseuse dans le sprint. J’ai simplement gardé juste assez d’énergie pour gagner. Je suis ici bien sûr pour préparer Milan-San Remo et d’autres classiques, mais aussi pour essayer de gagner une étape. L’an dernier j’en étais proche plusieurs fois, donc je suis heureux de reprendre une victoire d’étape ici sur Tirreno" a expliqué l'ancien champion du monde.

11:05 - Diego Pablo Sevilla Lopez est parti seul L'Espagnol est seul à l'avant de la course sur cette troisième étape du Tirreno Adriatico avec une minute d'avance, il vise certainement les points du meilleur grimpeur que Mathieu van der Poel a récupéré hier en s'imposant.

11:00 - Les favoris du jour Sans surprise, les sprinteurs ont la cote ce mercredi sur la troisième étape du Tirreno Adriatico. Voici les noms à cocher, Jonathan Milan (Lidl-Trek), Paul Magnier (Soudal), Jasper Philipsen (Alpecin), Tobias Lund Andresen (Decathlon), Arnaud De Lie (Lotto), Pavel Bittner (Picnic), Danny van Poppel (Red Bull), Sam Welsford (INEOS), Wout Van Aert (Visma), Luca Mozzato (Tudor), Giovanni Lonardi (Polti), Corbin Strong (NSN), Madis Mihkels (EF), Fernando Gaviria (Caja Rural)

10:25 - La course est lancée ! Départ de l'étape du Tirreno Adriatico avec de nouveau plus de 200 kilomètres qui sont au programme aujourd'hui sans grosse difficulté au programme donc. L'échappée pourrait être déjà condamnée avant même de partir.