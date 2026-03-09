Tirreno Adriatico 2026 : Filippo Ganna écrase le chrono sur la 1ère étape, le classement

Tirreno Adriatico, la répétition générale avant le Giro début mai... A débuté ce lundi 9 mars avec un contre la montre individuel qui a offert a victoire à l'Italien Ganna.

Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.

Pour cette édition, il manquera de grosses stars avec Vingegaard et Ayuso qui ont préféré se frotter sur Paris Nice ou encore un Tadej Pogacar absent de la course. Mais le plateau est tout de même très intéressant avec bien évidemment la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait certainement figure de grand favori de cette course à étapes notamment lors de la 6e étape qui s'annonce décisive. On suivra également des Mathieu van der Poel, Ben Healy, Primoz Roglic bien entendu ou encore Matteo Jorgenson. Chez les Français, on suivra l'attraction Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.

Le classement du Tirreno-Adriatico 2026