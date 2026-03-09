Tirreno Adriatico 2026 : Filippo Ganna écrase le chrono sur la 1ère étape, le classement
Tirreno Adriatico, la répétition générale avant le Giro début mai... A débuté ce lundi 9 mars avec un contre la montre individuel qui a offert a victoire à l'Italien Ganna.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition, il manquera de grosses stars avec Vingegaard et Ayuso qui ont préféré se frotter sur Paris Nice ou encore un Tadej Pogacar absent de la course. Mais le plateau est tout de même très intéressant avec bien évidemment la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait certainement figure de grand favori de cette course à étapes notamment lors de la 6e étape qui s'annonce décisive. On suivra également des Mathieu van der Poel, Ben Healy, Primoz Roglic bien entendu ou encore Matteo Jorgenson. Chez les Français, on suivra l'attraction Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
15:42 - Le classement de la première étape, victoire de Ganna !
Voici le classement de cette première étape de Tirreno Adriatico. On ne va pas se mentir, Filippo Ganna a totalement écrasé ce contre la montre devant le surprenant Arensman. On notera également la belle 5e place de Jonathan Milan. Del Toro, Tiberi et Roglic ont également répondu présent avec un meilleur temps pour le Slovène.
15:30 - Le chrono monstrueux de Ganna
L'Italien a certainement déjà plié ce contre la montre en prenant le meilleur temps sur cette première étape devant Arensman avec 22 secondes d'avance et 56 km de moyenne, quelle démonstration.
15:28 - Bon chrono pour Roglic
Primoz Roglic termine à 9 secondes de Tim Arensman et reprend déjà du temps sur Tiberi et Del Toro. Le Slovène sera à suivre dans ce Tirreno Adriatico.
15:23 - Jorgenson concède du temps
22 secondes de retard pour l'ancien double vainqueur de Paris Nice avec une bonne dizaine de secondes sur Del Toro et Tiberi également.
15:21 - Très bon temps de Tiberi
L'Italien termine à 11 secondes du leader Arensman mais est déjà devant Del Toro avec 3 secondes d'avance sur le Mexique... Les deux hommes seront à suivre sur ce Tirreno Adriatico.
15:07 - Arensman nouveau temps de référence
Quel gros contre la montre pour le Néerlandais de l'équipe Ineos qui signe le meilleur temps de cette première étape de Tirreno en 12'30''.
14:45 - Meilleur temps provisoire pour Walscheid
Alors que le coureur d'Ineos Magnus Sheffield a pris le meilleur temps provisoire, il est battu instantanément au centième par l'Allemand de la Lidl Treck Walscheid.
14:15 - Le bon temps pour Del Toro
L'un des grands favoris de ce Tirreno Adriatico a terminé ce contre la montre et c'est un bon temps pour le leader de l'équipe UAE qui termine à 6 secondes du meilleur temps d'Alan Hatherly. Il reste encore les grands noms de cette course à étapes italienne dont Ganna... Le top 10 provisoire
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km