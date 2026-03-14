Tirreno Adriatico 2026 : l'étape reine, Isaac Del Toro visé par ses adversaires, le classement
La 6e étape du Tirreno Adriatico est l'étape reine pour les coureurs ce samedi 15 mars.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Cette année le parcours n'a offert aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
10:55 - "On va le payer"
Le Mexicain était pessimiste sur son état de forme et celui de ses adversaires après la 5e étape. "Ça a été dur. Je ne pense pas que ça se soit passé comme prévu, c'était un peu tendu et il fallait rester très vigilant toute la journée. L'équipe a fait un super boulot. Parce que l'échappée était très forte, ça a été une journée difficile pour tout le monde, tant à l'avant qu'à l'arrière. Donc, je pense qu'on va tous en payer le prix demain"
10:35 - Le départ
C'est parti pour cette 6e étape qui promet du grand spectacle ici en Italie, les favoris vont se découvrir pour battre Isaac Del Toro.
10:20 - Le profil
188 kilomètres entre San Severino arche et Camerino sont au programme de cette 6e étape du Tirreno Adriatico. Si l'ascension de Sassotetto (13,1km à 7,3%) devrait faire des dégâts en début de course, la différence devrait se faire dans la triple montée de Camerino. La difficulté de 3,2km à 8,9%, dont le dernier kilomètre est à plus de 12%, va faire des écarts d'autant plus que l'arrivée sera jugée au sommet de celle-ci...
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km