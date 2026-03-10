Tirreno Adriatico 2026 : la 2e étape et le classement
Seconde étape du Tirreno-Adriatico ce mardi 10 mars entre Camaiore et San Gimignano.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition, il manquera de grosses stars avec Vingegaard et Ayuso qui ont préféré se frotter sur Paris Nice ou encore un Tadej Pogacar absent de la course. Mais le plateau est tout de même très intéressant avec bien évidemment la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait certainement figure de grand favori de cette course à étapes notamment lors de la 6e étape qui s'annonce décisive. On suivra également des Mathieu van der Poel, Ben Healy, Primoz Roglic bien entendu ou encore Matteo Jorgenson. Chez les Français, on suivra l'attraction Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
10:20 - Une longue étape et un final en gravel
Une étape marathon de près de 206 kilomètres est au programme de la seconde étape du Tirreno Adriatico. On devrait avoir de gros écarts tout au long de la journée avec les 70 derniers kilomètres qui sont vallonnés. Les 7 derniers seront décisifs, avec un chemin gravel de 5,3 km, accompagné de d'une côte de 1,3km à 7,6%... avant la rampe finale de 1,2km à 7,1% et des passages à plus de 15%. Un homme comme Mathieu van der Poel devrait biens s'amuser et on attend également les Roglic, Del Toro ou encore Tiberi.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km