Tirreno Adriatico 2026 : la surprise Valgren sur la 5e étape, Del Toro reprend la main, le classement
Le Danois s'est imposé sur la 5e étape alors qu'il était présent dans l'échappée matinale et qu'il a résisté aux favoris ce vendredi 13 mars.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de deux étapes), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
16:00 - Les quatre premiers en 44 secondes
Isaac Del Toro est donc le nouveau leader de ce Tirreno Adriatico ce vendredi. Le leader de l'équipe UAE Emirates a 23 secondes d'avance devant Pellizzari, 34 sur Jorgenson et 44 sur Primzo Roglic.
15:45 - Del Toro 2e, nouveau leader
Isaac Del Toro reprend le maillot de leader en terminant à la deuxième place de cette étape avec l'Américain Jorgenson qui est le seul à avoir résisté dans le final.
15:44 - VICTOIRE DE VALGREN
Quel numéro du Danois Valgren, présent dans l'échappée du jour sur ce Tirreno Adriatico, et qui a résisté aux favoris et notamment au Mexicain Isaac Del Toro pour s'imposer en solitaire.
15:40 - Del Toro fait exploser le peloton
Nouvelle attaque du Mexicain qui est en train de faire exploser tout le monde, Jorgenson revient au train tout comme Pellizzari.
15:39 - Il reste 2,5km
Valgren s'envole vers la victoire et le groupe des favoris se regardent depuis quelques minutes, Richard Carapaz a tenté le coup et a pris quelques mètres d'avance.
15:35 - Del Toro accélère
Isaac Del Toro fait mal dans l'ascension et Pellizzari semble avoir du mal à revenir dans les roues, il y a quelques mètres entre le groupe et l'Italien.
15:33 - Valgren s'envole
Oh c'est dur pour Julian Alaphilippe, lâché sur l'accélération du Danois qui a fait beaucoup de mal et qui s'envole peut être vers la victoire.
15:31 - L'heure de vérité !
Place à la dernière ascension avec le Santuario Beato Sante qui va déterminer la victoire d'étape. Valgren et Alaphillipe vont-ils le faire ?
15:25 - 10 km !
Et Valgren ainsi que Julian Alaphilippe sont toujours à l'avant avec un peu plus d'une minute d'avance, 1'30'' même, mais attention à la dernière ascension du jour si les favoris s'énervent, ca peut revenir vite.
15:19 - Des attaques à l'avant
On bouge enfin dans le peloton avec Healy et Tobias Johannessen notamment qui tentent de partir, mais UAE reste à l'affut.
15:13 - Alaphilippe toujours leader virtuel
Avec l'écart actuel entre l'échappée et le peloton, Julian Alaphilippe est toujours leader virtuel, assez incroyable comme scénario, les favoris vont devoir se réveiller.
15:09 - Encore 21 kilomètres
Dernière boucle sur le parcours et Julian Alaphilippe peut toujours croire à la victoire sur cette 5e étape si rien ne se passe parmi les favoris. Mais attention à Valgren qui semble meilleur au vu des grimaces du Français.
15:06 - Valgren et Alaphilippe devant
L'échappée, le duo plutôt composé notamment de Julian Alaphilippe a toujours 2'20'' d'avance sur le peloton au sommet du Sanctuaire de Beato Sante (4,2 km à 6,2 %).
14:49 - Tiberi lâché
Mauvais Tirreno Adriatico pour le jeune italien qui est déjà lâché dans cette 5e étape alors que le plus dur reste à faire pour les coureurs.
14:42 - Les coureurs dans le circuit final
L'échappée et le peloton sont actuellement dans le circuit final après le premier passage sur la ligne d'arrivée. On a pu voir la complexité du final avec des petites routes, une descente et une montée. Il reste 38 kilomètres !
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km