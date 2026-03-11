Tirreno Adriatico 2026 : le duel Magnier - Milan très attendu sur la 3e étape, le classement
La troisième étape du Tirreno Adriatico ce mercredi 11 mars pourrait sourire à notre Français Paul Magnier...
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de la seconde étape), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
10:25 - La course est lancée !
Départ de l'étape du Tirreno Adriatico avec de nouveau plus de 200 kilomètres qui sont au programme aujourd'hui sans grosse difficulté au programme donc. L'échappée pourrait être déjà condamnée avant même de partir.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km