Tirreno Adriatico 2026 : le sacre de Del Toro, les Français hors du coup, le classement final

Le Mexicain Del Toro a remporté haut la main le Tirreno-Adriatico 2026.

Tirreno Adriatico, la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour se disputant sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice a vu Isaac Del Toro remporté le classement général de cette édition grâce à une semaine solide et un succès de prestige sur l'étape San Severino Marche - Camerino. Le coureur Mexicain d'UAE Emirates âgé de 21 ans marque une belle ligne à son palmarès après une 2ème place au Giro. Il s'impose avec 40 secondes d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), et 42 secondes sur le jeune italien Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora Hansgrohe). Premier Français au général, Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) termine 16e à 4'16'' du lauréat. Notons également les deux sprints loupés de Paul Magnier qui devaint se frotter à la concurrence mondiale en sprint...

Le classement du Tirreno-Adriatico 2026

"Je suis super heureux de décrocher cette victoire avec l'équipe. C'est tout simplement incroyable. Je suis vraiment, vraiment fier de ce que nous avons fait en tant qu'équipe. Cette victoire est dans la continuité des trois dernières années", a déclaré Del Toro à l'arrivée. Comparé à son coéquipier Tadej Pogacar, le Mexicain a répondu : "Il a placé la barre très haut ces dernières années, donc ce n'est pas facile de me comparer à Tadej, mais j'aime vraiment la manière dont il fait les choses. Il se laisse vraiment guider par le déroulement et les sensations de la course. J'aime beaucoup ça."

"J'aime être le genre de coureur capable de changer de rôle. Être leader, c'est difficile. Je veux apprendre à gagner aussi vite que possible. C'était davantage une question de choix personnel et de ce que je veux pour cette année. C'est important pour l'avenir. J'ai couru la Vuelta et le Giro, donc c'est un bon moment pour faire le Tour. C'est le bon moment pour y aller et apprendre sur les plus grandes courses de ce sport", poursuit-il. "Je fais Milan-San Remo uniquement pour Tadej. Je ne vise aucun résultat personnel. Maintenant que Narvaez et Wellens ne sont pas là, je dois être à 120 % et faire un super travail."