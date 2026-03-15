Tirreno Adriatico 2026 : Milan remporte la 7ème étape, Del Toro triomphe, le classement final

Jonathan Milan a remporté au sprint la 7ème et dernière étape de Tirreno Adriatico. Le Mexicain Isaac Del Toro (21 ans) remporte le général et le premier grand trophée de sa carrière après une semaine de rêve.

Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice . Cette année le parcours n'a offert aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.

Derniers résultats

15:54 - Le Top 10 du classement final Après avoir fini dauphin de Simon Yates l'an dernier au Giro, Isaac Del Toro a remporté le premier grand trophée de sa carrière avec cette édition de Tirreno Adriatico, ci dessous le Top 10 du classement général 1/ Isaac Del Toro

2/ Matteo Jorgenson

3/ Giulio Pellizzari

4/ Tobias Halland Johannessen

5/ Primoz Roglic

6/ Giulio Ciccone

7/ Santiago Buitrago

8/ Ben Healy

9/ Magnus Sheffield

10/ Alessandro Pinarello

15:44 - Classement de la 7ème étape Ci dessous le Top 10 de cette septième étape de Tirreno Adriatico 1) Jonathan Milan (Lidl – Trek) 3:04:54

2) Sam Welsford (INEOS Grenadiers) s.t.

3) Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) s.t.

4) Oded Kogut (NSN Cycling Team) s.t.

5) Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) s.t.

6) Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

7) Anders Foldager (Team Jayco AlUla) s.t.

8) Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) s.t.

9) Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.

10) Iván García Cortina (Movistar Team) s.t.

15:38 - LE SACRE DE DEL TORO Le Mexicain vient de conclure sa dernière étape avec plus de 2 minutes de retard sur Milan, mais sera reclassé grâce à la règle des 3 derniers kilomètres. Le coureur de l'UAE Emirates remporte ce Tirreno Adriatico 2026, sans aucun doute le plus beau trophée de sa carrière

15:37 - MILAN REMPORTE LA 7E ETAPE AU SPRINT Grâce à un sprint de folie, Jonathan Milan est parvenu de remporter la 7ème et dernière étape de ce Tirreno Adriatico. Paul Magnier et Jasper Philipsen sont tombés à 2 km de l'arrivée

15:33 - Chute de Magnier (2km) Grosse chute dans le peloton avec des chutes de Paul Magnier et Jasper Philipsen

15:31 - 10 secondes d'avance pour Abrahamsen (3,5km) Le Norvégien ne perd rien et compte toujours 10 secondes d'avance à 3,5 km de l'arrivée

15:28 - Attaque d'Abrahamsen (6,7km) Le Norvégien parvient à faire une cinquantaine de mètres d'avance sur une acclération prolongée. Joli coup pour le Norvégien mais il reste encore 6 kilomètres à courir

15:14 - Alaphilippe bien placé (14,5km) Alors qu'on aborde le dernier tour, tous les outsiders sont en place, même Julian Alaphilippe s'est positionné à l'avant alors que e rythme va se durcir

15:12 - échappée manquée pour De Bondt et Covi (19km) Le duo de l'équipe Jayco, De Bondet et Alesssandro Covi ont tenté de prendre un petit matelas d'avance sur le peloton mais ne parviennent pas à creuser l'écart à plus de 10 secondes

15:01 - Plus que deux tours Il reste encore deux tours de 14,5 km dans cette dernière étape de Tirreno Adriatico, tous les sprinteurs sont là dans le groupe de tête

14:54 - La jonction pour le groupe De Lie (33km) Alors que le groupe de Lie comptait plus de deux minutes de retard sur le peloton, il arrive enfin à faire la jonction avec le premier groupe de la course

14:44 - Jorgenson remporte le sprint (42km) Jorgenson a remporté le sprint intermédiaire à 42km de l'arrivée (5 points), il devance Van Aert (3 points). Pelizzari est loin derrière ce qui permet à l'américain d'être deuxième provisoire au général

14:32 - Paul Magnier reste motivé Au micro d'Eurosport, Paul Magnier a avoué que sa motivation reste intacte pour cette dernière étape "Je suis très content d'être arrivé là, tout le peloton est très fatigué. Aujourd'hui c'est la dernière, je vais essayer de me motiver, ça sera un sprint sur 800 mètres. On va essayer de rester ensemble avec notre équipe jusqu'aux derniers mètres"

14:20 - Le groupe maillot vert en retard (63km) Arnaud De Lie, maillot vert avant cette dernière étape compte 1 minute et 51 secondes de retard sur le peloton alors qu'Alessandro Covi tente de larguer le peloton en tenant une échappée