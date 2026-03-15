Tirreno Adriatico 2026 : Paul Magnier veut la 7e étape, Del Toro vers la victoire finale, le classement
7e et dernière étape du Tirreno-Adriatico avec Isaac Del Toro qui va s'imposer sur la course à étapes après une semaine rondement menée.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Cette année le parcours n'a offert aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
11:10 - Les différents leaders des classements
À la veille de la dernière étape de Tirreno–Adriatico, plusieurs classements restent en jeu mais Isaac Del Toro domine largement la course. Le Mexicain de l’UAE Team Emirates XRG porte la Maglia Azzurra, récompensant le leader du classement général, avec une avance confortable de 42 secondes sur Giulio Pellizzari et de 43 secondes sur Matteo Jorgenson. Del Toro est également en tête du classement par points et porte donc la Maglia Ciclamino. Sa domination se confirme aussi chez les jeunes, puisqu’il détient la Maglia Bianca, attribuée au meilleur coureur né après le 1ᵉʳ janvier 2001. Seul le classement de la montagne échappe au leader du général : la Maglia Verde, qui récompense le meilleur grimpeur, appartient pour l’instant à l’Espagnol Diego Pablo Sevilla, coureur de l’Team Polti VisitMalta.
10:50 - Restons concentrés
Le sacre d'Isaac Del Toro qui a survolé cette édition de Tirreno-Adriatico ne fait aucun doute aujourd'hui à San Benedetto Del Tronto. Le coureur mexicain d'UAE Emirates reste pour sa part vigilant comme il l'a expliqué hier après le gain de la 6ème étape :"j’avais exprimé mon souhait de gagner l’étape, mais quand Pellizzari a attaqué, je n’étais pas sûr de réussir à revenir. Nous ne pouvions pas lui laisser trop d’espace. Il reste encore une étape avant la fin, nous devons rester concentrés et ramener à la maison le maillot bleu"
10:30 - Profil de la 7ème étape
La 7ᵉ et dernière étape de Tirreno–Adriatico se conclut traditionnellement sur la côte adriatique à San Benedetto del Tronto, un final souvent favorable aux sprinteurs. Le parcours débute par 25 kilomètres totalement plats dans la vallée de l’Aso avant la première difficulté : la montée vers Montefiore dell’Aso (10,9 km à 3,4 %). Après la descente, le peloton enchaîne avec une seconde ascension plus soutenue en direction de Ripatransone (8,5 km à 4,6 %), avant de redescendre vers Grottammare puis la côte adriatique.
Le final se déroule sur un circuit urbain totalement plat de 14,5 km à parcourir cinq fois dans les rues rapides de San Benedetto del Tronto. Les longues lignes droites favorisent la vitesse, malgré un dernier double virage placé à un kilomètre de l’arrivée sur la Viale Buozzi. Ce profil devrait logiquement mener à un sprint massif, une configuration qui pourrait parfaitement convenir au jeune sprinteur français Paul Magnier.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km