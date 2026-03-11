Tirreno Adriatico 2026 : Tobias Lund Andresen triomphe sur la 3e étape, Magnier se loupe, le classement
La troisième étape du Tirreno Adriatico ce mercredi 11 mars a été remportée au sprint par Tobias Lund Andresen alors que Paul Magnier a loupé son sprint.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de la seconde étape), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
16:33 - Del Toro toujours leader
Bien évidemment, zéro changement au classement général puisque le Mexicain est toujours leader de ce Tirreno Adriatico après une étape assez tranquille pour les favoris.
16:19 - Magnier 4e
Enfermé sur le sprint, Paul Magnier termine seulement 4e de ce sprint derrière notamment les deux Belges Philipsen et De Lie.
16:15 - L'emballage final
Nous sommes à quelques mètres de la flamme rouge et il n'y a plus de calcul à faire pour les sprinteurs, juste profiter du train de ses coéquipiers et décoller à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée de cette 3e étape du Tirreno Adriatico.
16:15 - Victoire d' Andresen
Tobias Lund Andresen triomphe sur cette 3e étape du Tirreno à Magliano de' Marsi. Sprint surpuissant et assez houleux avec quelques contacts avant l'emballage final. Pas de Magnier et Milan donc ce mercredi.
16:11 - Encore 5 kilomètres
La Soudal, la Lidl Trek... Les deux équipes se préparent à se livrer une grosse bataille dans ce final du Tirreno Adriatico. Plus que 5 kilomètres !
16:05 - 10 kilomètres !
Les choses s'accélèrent, moment de vérité pour Paul Magnier, Jonathan Milan et Jasper Philipsen qui vont se disputer ce sprint massif sur les routes italiennes.
15:58 - Regroupement
Tout est déjà rentré dans l'ordre après l'attaque d'un homme qu'on connait bien sur le Tour de France, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Plus que 15 kilomètres !
15:50 - Une attaque à l'avant !
Enfin, il se passe des choses dans cette étape du Tirreno Adriatico avec des attaques de partout qui viennent perturber les équipes de sprinteurs alors qu'il reste une vingtaine de kilomètres.
15:40 - Quels favoris ?
Le sprint massif est en approche, 30 kilomètres encore sur ce Tirreno Adriatico et voici la liste des favoris selon nous. Jonathan Milan (Lidl-Trek), Paul Magnier (Soudal), Jasper Philipsen (Alpecin), Tobias Lund Andresen (Decathlon), Arnaud De Lie (Lotto), Pavel Bittner (Picnic), Danny van Poppel (Red Bull), Sam Welsford (INEOS), Wout Van Aert (Visma), Luca Mozzato (Tudor), Giovanni Lonardi (Polti), Corbin Strong (NSN), Madis Mihkels (EF), Fernando Gaviria (Caja Rural)
15:25 - Encore 40 kilomètres
Après une légère accélération pour le sprint intermédiaire, les coureurs reprennent un petit train de seigneur avant que les choses sérieuses débutent. Il reste désormais moins de 40 kilomètres sur cette étape de Tirreno Adriatico.
15:01 - Le sprint intermédiaire
De nouveau sous la pluie, le peloton a fortement accéléré à l'approche du sprint intermédiaire qui donne des bonifications. Et ce sont les favoris qui ont joué le jeu avec une petite seconde prise par Isaac Del Toro notamment. Il reste 55 kilomètres !
14:35 - La pluie de retour
Après une petite pause sur la météo, la pluie est de retour sur les routes du Tirreno Adriatico et les coureurs tentent de se réchauffer comme ils peuvent alors qu'il reste 75 kilomètres.
14:15 - Petite interruption pour un train
Scène assez cocasse sur ce Tirreno Adriatico avec une course qui a été neutralisée quelques minutes pour laisser passer un train. Le rail est libéré, la course est relancée !
14:15 - Une vitesse moyenne assez faible
Sans échappée, sans emballement de la part du peloton, le rythme est assez faible. Au cours de la troisième heure de course, malgré quelques côtes, la vitesse moyenne est de 34 km/h.
13:53 - Moins de 100 km
Le cap de la mi course dans cette 3e étape du Tirreno Adriatico est passé depuis plusieurs minutes et il ne reste "plus" qu'une grosse centaine de kilomètres pour les coureurs qui auront sans aucun doute hâte de rentrer dans le bus face aux conditions dantesques sur la route.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km